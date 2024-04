Wachstumsaktien sind wieder gefragt. In 2023 legte der Nasdaq 100 Index um 54,7 Prozent zu, während der breiter gefasste S&P 500 Index 25,7 Prozent gewann (siehe Grafik 1, Werte jeweils in US-Dollar). Getrieben war diese Rally von den sogenannten „Glorreichen Sieben“ (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla), die als Gruppe nach Berechnungen von Goldman Sachs um 73 Prozent zulegten und zum Jahresende 2023 ein gemeinsames Gewicht im S&P 500 Index von fast 30 Prozent erreichten.

Grafik 1: S4A US Long – der Investmentstil ist ein wesentlicher Risikofaktor in der Produktauswahl

Viele Anleger haben dabei fast schon wieder vergessen, dass im Kalenderjahr 2022 heftiger Gegenwind für Wachstumswerte herrschte: Die teilweise sehr hohen Bewertungsniveaus dieser Growth-Titel wurden angesichts stark steigender Zinsen damals Schritt für Schritt korrigiert. So verbilligte sich der Nasdaq 100 Index um 33,0 Prozent und der S&P 500 verlor 18,7 Prozent (Grafik 1).

Gleichzeitig suchten die Investoren in diesen turbulenten Zeiten die Sicherheit von Substanzwerten, die in der Vergangenheit auch in einem höheren Inflationsumfeld gute Renditen liefern konnten. Dies führte 2022 zu einer deutlichen Outperformance der Value-Aktien, was wiederum die Aufmerksamkeit weiterer Investorenkreise auf sich zog und die relative Rendite der Substanzwerte weiter erhöhte.

Dementsprechend konnte sich der US-Aktienfonds von S4A – der S4A US Long – als Value-Aktienfonds sehr gut behaupten und verlor 2022 nur 4,2 Prozent, was einer Outperformance von 14,5 Prozent zum Vergleichsindex S&P 500 entspricht. Aus wissenschaftlicher Sicht macht es absolut Sinn in günstige Substanzwerte anstatt in hoch bewertete Wachstumsaktien zu investieren: Eine Reihe an Forschungsarbeiten zeigt, dass Value-Aktien deutlich höhere Renditen aufweisen. Diese empirischen Studien belegen, dass eine Value-Prämie an fast allen entwickelten Kapitalmärkten existiert.

US-Aktienfonds von Source For Alpha unter den besten Top-Fonds

Der US-Aktienfonds von Source For Alpha – der S4A US Long – gehört innerhalb der Value-Peergroup zu den besten Fonds. Innerhalb der Morningstar-Kategorie „Aktien Standardwerte US Value“ gehört er sowohl auf fünf und zehn Jahre zu den besten 1 Prozent der Aktienfonds (Stand: 31. Dezember 2023) und ist mit einem Fonds-Rating von fünf Sternen ausgezeichnet. Viele Investoren fragen sich, wie ein aus Deutschland geführter Fonds im US-Aktienmarkt – dem mit weitem Abstand größten Kapitalmarkt der Welt – ganz vorne stehen kann? Im Folgenden wollen wir das Erfolgsrezept kurz erläutern.

Wie profitiert der S4A US Long Fonds von der Outperformance von Value-Aktien?

Die Anlagestrategie des S4A US Long Fonds verfolgt im Kern einen konsequenten Value-Ansatz, um von der langfristigen Outperformance von Value-Aktien profitieren zu können. Innerhalb des Investment-Prozesses wird zunächst für alle Aktien des Anlageuniversums der Titel des S&P 500 ein kombinierter Value-Indikator berechnet, bei dem eine Reihe an Bilanzkennzahlen gemessen wird, um die Bewertung eines Unternehmens zu bestimmen. Viele substanzwertbasierte Anlagestrategien fokussieren sich nahezu komplett auf diesen Bewertungsaspekt. Sie versuchen immer genauer und immer besser herauszufiltern, welche Aktien die am tiefsten bewerteten des Marktes sind. Viel wichtiger ist jedoch das Zusammenspiel der Firmenbewertung mit anderen Faktoren: Es existiert ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Bewertungsniveau einerseits und dem Risiko sowie der historischen Kursentwicklung (Momentum) andererseits.

Value-Titel weisen häufig höhere Risiken auf als der Markt. Zudem sind niedrig bewertete Value-Titel häufig Verlierer-Aktien („Loser“) – also Aktien, deren Kurse in der Vergangenheit stark gefallen sind. Die Kapitalmarktforschung zeigt, dass sowohl Verlierer-Aktien als auch riskante Aktien im Durchschnitt eine Underperformance aufweisen. Für ein erfolgreiches Portfolio Management ist es somit notwendig, den Zusammenhang zwischen Bewertungsniveau einerseits und Risiko sowie Momentum andererseits aufzubrechen. Innerhalb des Investment-Prozesses des Fonds geschieht dies, indem Firmen mit hohem Risiko beziehungsweise schlechter Kursentwicklung (niedrigem Momentum) aus dem Portfolio eliminiert werden.

In Krisenlagen werden riskante Aktien sehr günstig

Wichtig ist aber auch eine Zeitvariabilität zu beachten: Die beschriebene durchschnittliche Underperformance von riskanten Aktien sowie Verlierer-Aktien gilt nicht durchgehend. Eine Ausnahme bilden Crash-Situationen, welche mit einer sehr hohen Risikoaversion der Marktteilnehmer einhergehen: In Zeiten sehr hoher Risikoaversion werden riskante Aktien sehr günstig. Langfristig kehrt die Risikoaversion allerdings immer wieder zum normalen, neutralen Niveau zurück und die Bewertungen gleichen sich an („Mean Reversion“).

Notwendigerweise sind auf dem Weg zurück zur normalen Situation die Renditen der günstigen, riskanten Aktien deutlich höher als die Renditen des Gesamtmarktes. Innerhalb des Investment-Prozesses wird dieser wichtige Aspekt berücksichtigt, indem wir in Zeiten hoher „Angst“ eine offensivere, riskantere Ausrichtung des Portfolios eingehen. Dies impliziert, dass der S4A US Long nach Crash-Phasen häufig ein überdurchschnittliches Risiko aufweist und von einer einsetzenden Markterholung überproportional profitiert. Beispiel für derartige Erholungsrallys, von denen der Fonds profitiert, sind die hohe Outperformance nach der Coronakrise (März 2020) oder dem amerikanisch-chinesischen Handelskrieg (Dezember 2018).

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Fonds der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.