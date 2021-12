Redaktion 07.04.2021 Aktualisiert am 14.04.2021 - 14:36 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Krankenversicherung US-Versicherer Cigna kommt nach Deutschland

Der US-Krankenversicherer Cigna tritt auch in den deutschen Markt ein. Der Versicherer, der aus dem Zusammenschluss mehrerer Unternehmen hervorgegangen ist und mittlerweile 175 Millionen Kunden zählt, will in internationale Gruppenkrankenversicherungen und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme anbieten.