Der SpaceX-IPO war der größte aller Zeiten. Er zeigt zwar, dass die Risikobereitschaft hoch ist, mahnt aber auch zur Vorsicht, so Fidelity-Kapitalmarktstratege Carsten Roemheld.

SpaceX hat gezeigt: Der Risikohunger an der Wall Street ist immer noch extrem groß. Der Raumfahrtkonzern sammelte beim größten Börsengang aller Zeiten 85,7 Milliarden US-Dollar1 ein. Aufgrund der hohen Nachfrage hatten die Banken noch mehr Aktien platziert als geplant. Das spektakuläre Börsendebüt zeigt auch, dass große Wachstumsgeschichten nach wie vor viele Käuferinnen und Käufer finden, selbst wenn der Wert zu einem erheblichen Teil von einer so fernen wie ungewissen Zukunft abhängt.

SpaceX war der erste große Testfall für das zweite Halbjahr, in dessen Verlauf weitere Schwergewichte der Privatwirtschaft wie OpenAI oder Anthropic folgen2 wollen. Das Signal war stark: Der US-Markt kann offenbar weiterhin Unternehmen dieser Größenordnung aufnehmen, ohne dass andere Segmente spürbar unter Druck geraten. Denn ein IPO-Fenster dieser Größenordnung ist nicht nur ein Stimmungstest, sondern auch eine Belastungsprobe. Es geht darum, wie viel neues Aktienangebot die Märkte überhaupt aufnehmen können – und zu welchen Preisen.

Von der Börsenpremiere ins Weltportfolio

Eines ist klar: Mega-IPOs in dieser Größenordnung werden viel Kapital in Bewegung setzen. Sobald die neuen Mega-Unternehmen etwa in die großen Indizes aufgenommen werden, gelangen sie nahezu automatisch in viele Portfolios. Denn Indexfonds, ETFs und andere an Indizes ausgerichtete Strategien müssen kaufen, um ihre Vergleichsindizes weiterhin sauber abzubilden. Die Börsengänge können so gewaltige Portfolioeffekte nach sich ziehen.

Dabei ist nicht nur wichtig, ob ein Unternehmen überhaupt in einen Index aufgenommen wird. Entscheidend ist auch, wie schnell dies geschieht. Und wie viele Aktien zu diesem Zeitpunkt frei handelbar sind. SpaceX zeigt, dass die großen Indexanbieter damit unterschiedlich umgehen. Im Nasdaq 100 hat man dem Neuling jüngst die Türen weit geöffnet: Die Wartefrist wurde für sehr große Börsenneulinge von zuvor mindestens drei Monaten auf nur noch 15 Handelstage verkürzt.3 Beim S&P 500 bleibt SpaceX dagegen zunächst außen vor. S&P Global hält an den bestehenden Regeln4 fest und beschleunigt die Wartefrist bis zur Aufnahme nicht.

Angesichts einer wachsenden Zahl von Schwerstgewichten wird der Blick in die Indexregeln für Anleger immer wichtiger. Während eine Aufnahme bei kleineren Börsenneulingen meist kaum ins Gewicht fällt, kann sie bei einem Unternehmen in der Größenordnung von SpaceX dagegen massive Kapitalbewegungen auslösen. In der Folge müssen viele Fonds gleichzeitig ihre Indexgewichtung anpassen und damit andere Titel zugunsten des Neulings verkaufen. Ob ein Mega-IPO schnell in große Benchmarks gelangt oder zunächst außen vor bleibt, ist also entscheidend dafür, wie schnell ein erfolgreicher Börsengang zu Verdrängungseffekten in Anlegerportfolios führt.

Neue Schwergewichte, neue Klumpenrisiken

Zu Jahresbeginn hatte der Indexanbieter MSCI5 in einer Szenarioanalyse untersucht, was passieren würde, wenn die zehn größten mit Risikokapital finanzierten Privatunternehmen in den breiten MSCI All Country World Investable Market Index aufgenommen würden. Die prozentualen Verschiebungen wären auf den ersten Blick überschaubar. In absoluten Beträgen könnten daraus jedoch Milliarden erzwungener Kapitalflüsse entstehen. Dabei würden sich die Gewichte noch stärker in Richtung USA und in die Sektoren Technologie, Luft- und Raumfahrt verschieben. MSCI selbst hat zudem angekündigt, die reguläre Wartezeit für neu gelistete Titel zu verkürzen und SpaceX eine beschleunigte Aufnahme in den MSCI World zu ermöglichen.6

Investoren, die auf Weltindizes setzen, sollten aufmerksam sein. Neue Börsengänge großer US‑Konzerne könnten die Gewichte weiter verschieben: weniger Streuung, mehr USA. Da die Indizes ohnehin stark von Tech- und Wachstumswerten dominiert werden, hängt die Entwicklung damit zunehmend an den zukünftigen – und nicht sicheren – Erträgen dieser Unternehmen.

Fazit

Große Börsengänge führen dazu, dass sich die Gewichtung in wichtigen Indizes verschiebt – noch stärker in Richtung US‑Technologiewerte. Anleger sollten daher nicht nur einzelne IPOs betrachten, sondern auch die Folgen für globale Indizes und die Risiken für passive Investments im Blick behalten.

Quellen:

1 https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2026/06/15/spacex-says-historic-ipo-raised-more-than-85-billion/

2 https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/aktien/spacex-was-der-boersengang-fuer-openai-und-anthropic-bedeutet/100231694.html

3 https://www.nasdaq.com/articles/new-fast-tracks-account-older-company-ipos

4 https://press.spglobal.com/2026-06-04-S-P-Dow-Jones-Indices-Consultation-on-Treatment-of-MegaCap-Companies-Results

5 https://www.msci.com/research-and-insights/blog-post/how-megacap-ipos-in-2026-could-reshape-global-benchmarks

6 https://www.reuters.com/business/media-telecom/msci-confirms-early-index-inclusion-rules-ahead-spacex-ipo-2026-06-08/

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Stand, soweit nicht anders angegeben: August 2026. MK17701