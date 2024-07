Die US-Präsidentschaftswahl 2024 wirft ihre Schatten voraus, und die Finanzmärkte justieren bereits ihre Erwartungen. Anleger blicken schon jetzt gespannt auf die Wahl am 5. November, wobei Donald Trumps polarisierende Aussagen die Diskussionen dominieren, während Joe Bidens mögliche erneute Kandidatur zunehmend Fragezeichen aufwirft. Führende Finanzexperten sehen eine hohe Wahrscheinlichkeit für Trumps Rückkehr ins Weiße Haus – mit potenziellen Folgen für die globale Wirtschaft und Anleger.

US-Wahl 2024: Finanzexperten über Trumps mögliche Markteffekte

„Die Aussichten in den Augen der Märkte stehen schon jetzt relativ klar auf Donald Trump als den nächsten Präsidenten“, erklärt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Diese Erwartungshaltung spiegelt sich bereits in den vergangenen Kursentwicklungen wider. Kater prognostiziert steigende Aktienkurse, da Trump den US-Standort voraussichtlich noch attraktiver gestalten will. Gleichzeitig warnt der Volkswirt vor Druck auf Anleihenkursen, bedingt durch die zu erwartenden Steuersenkungen und die damit einhergehende höhere Staatsverschuldung.

Thorsten Weinelt, Chef-Anlagestratege der Commerzbank, sieht die Situation ähnlich ambivalent. Er erinnert daran, dass sowohl Trumps als auch Bidens Amtszeiten bislang positive Perioden für die Aktienmärkte waren. Dennoch mahnt er zur Vorsicht: Trumps geplante strikte Einwanderungspolitik könnte zu einem engeren Arbeitsmarkt und steigenden Löhnen führen – mit potenziell inflationären Folgen.

Zölle und Fed-Unabhängigkeit: Schlüsselrisiken bei Trump-Comeback 2024

Die Experten sind sich einig, dass Trumps wirtschaftspolitische Agenda potenziell Auswirkungen haben könnte. Seine Pläne für Protektionismus und Zölle könnten kurzfristig die US-Wirtschaft stimulieren, bergen aber langfristige Risiken. „Bei Zöllen verlieren auf die lange Frist alle, auch die USA“, warnt Kater. Das Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen Goldman Sachs geht sogar so weit, einen negativen Einfluss von 0,5 Prozent auf das BIP in Europa zu prognostizieren.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der künftigen Geldpolitik. Der Chefvolkswirt der Dekabank betont die Bedeutung der Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed): „Trumps Einfluss auf die Fed wird entscheidend für die Einschätzung der US-Inflation und damit der Finanzmärkte sein.“ Commerzbank-Anlagestratege Weinelt sieht ebenfalls das Potenzial für steigende Inflationsraten und entsprechende Reaktionen der Zentralbank.

Globale Diversifikation: Schlüssel zum Anlageerfolg bei US-Politikwechsel

Trotz der vielen Unwägbarkeiten raten beide Experten Anlegern zur Besonnenheit. „Eine breite internationale Streuung bleibt einer der wichtigsten Anlageschritte“, betont Kater. Weinelt ergänzt diese Einschätzung und hebt hervor, dass die USA dank ihrer Vorreiterrolle in der KI-Entwicklung eine stärkere Wirtschaftsleistung als Europa erzielen könnten.

Eine mögliche Wiederwahl Trumps könnte zu erhöhter Volatilität an den Märkten führen. Während seine Politik kurzfristige Wachstumsimpulse für die US-Wirtschaft verspricht, sehen Experten gleichzeitig langfristige Risiken. Für Anleger gilt mehr denn je: Diversifikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Experten empfehlen, an bewährten Anlagestrategien festzuhalten und die politischen Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen, aber nicht übereilt zu handeln. Denn eines ist sicher: Die Finanzmärkte werden auch nach der Wahl 2024 genügend Chancen bieten – ganz gleich, wer im Oval Office sitzt.