Eine Erklärung hierfür sind makroökonomische Faktoren, die in den vergangenen 15 Jahren größtenteils zu Gunsten der USA wirkten. Japan kämpfte in diesen Jahren mit Deflation. Europa wurde von der Staatsschuldenkrise in Südeuropa und der darauffolgenden Konsolidierungspolitik zurückgeworfen. Und die Schwellenländer hatten unterdessen zunächst mit dem „Taper Tantrum“ des Jahres 2013 und anschließend mit einer Reihe von Schocks im Zusammenhang mit China zu kämpfen.

Die Marktkonzentration an der Wall Street gerät zunehmend ins Blickfeld der Kritik. Seit Anfang 2023 sind 60 Prozent der Renditen des S&P 500 auf nur drei Unternehmen zurückzuführen und die „glorreichen Sieben“ – Microsoft, Nvidia, Apple, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla – machen mittlerweile bemerkenswerte 32 Prozent des Index aus. Auf regionaler Ebene liegt das Gewicht der US-Unternehmen bei 64 Prozent des globalen Aktienmarktes – ein Rekordwert.

Langanhaltende Expansion der US-Wirtschaft

Im Gegensatz dazu erlebte die US-Wirtschaft eine lange und stetige Expansion. Dank der Steuersenkungen im Jahr 2017, die für zusätzlichen Rückenwind sorgten, übertraf das Gewinnwachstum der US-Unternehmen das der regionalen Konkurrenten deutlich, was sowohl auf eine schnellere Margenverbesserung als auch auf ein stärkeres Umsatzwachstum zurückzuführen ist.

Auch der Branchenmix spielte eine Rolle. Aufgrund sinkender Anleiherenditen und schwächerer Rohstoffpreise übertrafen globale Wachstumsaktien ihre Value-Pendants zwischen 2010 und 2023 um 160 Prozentpunkte. Dies stellte eine Herausforderung für regionale Indizes wie etwa in Europa dar, wo die Sektorzusammensetzung in Richtung Value tendiert.

Diese Kombination aus makroökonomischer Outperformance und führender Wachstumsbranche hat den Blick der Anleger verengt. Nicht nur die „glorreichen Sieben“ können mit starken Margen und beeindruckenden Eigenkapitalrenditen aufwarten. Auch wenn sich die strukturellen Faktoren voraussichtlich nicht so schnell ändern werden, sehen wir mehrere Gründe dafür, dass die Gewinne der US-Unternehmen, trotz aufkeimender Rezessionsängste, relativ stabil sind aber zukünftig auf breiterer Basis stehen werden.

Wirtschaftliche Abkühlung und positive Aktienprognosen kein Widerspruch

Auf den ersten Blick scheint eine Abkühlung der Wirtschaft im Widerspruch zu den Prognosen von Analysten des Aktienmarkts zu stehen, die nach mehreren Quartalen, in denen die „glorreichen Sieben“ dominiert haben, nun eine Ausweitung des US-Gewinnwachstums erwarten. Wenn wir einen Blick in die Details der Prognosen werfen ist es durchaus plausibel, dass sich die Gewinne trotz Abkühlung der US-Wirtschaft ausweiten können.

Im Laufe des Jahres 2023 und im ersten Halbjahr 2024 verzeichneten nur eine Handvoll Aktien im S&P 500 Index ein Gewinnwachstum. Die „glorreichen Sieben“ steigerten ihre Gewinne 2023 gegenüber dem Vorjahr um 31 Prozent, da die weltweite Nachfrage nach Technologie stieg, während die Gewinne bei den restlichen Unternehmen im S&P 500 tatsächlich rückläufig waren.

Dennoch war dies das Jahr, in dem die Gesamtwirtschaft ein nominales Wachstum von über 6 Prozent verzeichnete. Diese Diskrepanz zwischen der Entwicklung der US-Wirtschaft und den Unternehmensgewinnen ist wichtig und der Hauptgrund, warum wir es für möglich halten, dass sich die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt, während die Gewinne steigen.

Gewinnwachstum von Nicht-Megacap-Unternehmen dürfte ansteigen

Bei näherer Betrachtung der heutigen Gewinnprognosen wird deutlich, warum das so ist. Das Gewinnwachstum der „glorreichen Sieben“ und der übrigen Unternehmen im S&P 500 dürfte sich bis zum letzten Quartal 2024 deutlich annähern, was für die Nicht-Megacap-Unternehmen einen deutlichen Anstieg der Gewinne bedeuten würde.

Ein Großteil dieser positiven Gewinnprognosen spiegelt einen sektorspezifischen Rückenwind wider. So erzielten beispielsweise einige Branchen – wie Energie und Grundstoffe – im Jahr 2022 ein außergewöhnliches Gewinnwachstum, wobei die Gewinne durch einen Anstieg der globalen Rohstoffpreise beflügelt wurden. Auch das Gesundheitswesen verzeichnete dank der Nachfrage im Zusammenhang mit Covid ein starkes Gewinnwachstum.

Diese Stärke wurde jedoch im Jahr 2023 wieder wettgemacht, als sich das Niveau des Gewinns je Aktie in diesen Sektoren normalisierte. Da diese Ausgleichsphase ausklingt, wird eine deutliche Verbesserung der Gewinndynamik in diesen Branchen prognostiziert – ein Faktor hinter den Konsenserwartungen für eine breiter gestreute Gewinnerzielung.

Andernorts am US-Aktienmarkt dürfte sich das nachlassende Lohnwachstum besonders positiv auf arbeitsintensive Branchen auswirken. Diese Sektoren hatten in letzter Zeit mit einer Margenverknappung zu kämpfen, da die Arbeitskosten in den USA langsamer sanken als die Inflation – eine Herausforderung für Sektoren, die weniger in der Lage sind, den Kostendruck weiterzugeben, wie zum Beispiel Industriegüter und nichtzyklische Konsumgüter.

Da sich das Lohnwachstum jedoch weiter normalisiert, sollte der Margendruck nachlassen. Zwar rechnen wir mit Leitzinssenkungen durch die Federal Reserve in den nächsten 18 Monaten, erwarten aber auch, dass sich die Zinssätze auf einem höheren Niveau als in den 2010er Jahren einpendeln werden. Neben einer sich abkühlenden, aber nicht kollabierenden US-Wirtschaft könnte dies auch die Gewinne der Finanzwerte stützen, da die Nettozinsmargen stärker bleiben als im vergangenen Zyklus.

Auch wenn wir der Ansicht sind, dass eine Verlangsamung der US-Wirtschaftsaktivität den aktuellen Gewinnerwartungen nicht unbedingt widerspricht, würde eine Rezession die heutigen Prognosen eines breiteren Gewinnwachstums im gesamten S&P 500 Index ganz klar in Frage stellen. Sektoren wie Industrie und Finanzwesen würden sich in einer Zeit starker Konsumschwäche schwertun, die heutigen Konsensgewinnzahlen zu erreichen.

Rezession ist kein Basisszenario

Eine Phase erheblicher wirtschaftlicher Schwäche ist jedoch nicht unser Basisszenario. Die Fundamentaldaten der Unternehmen bleiben stark und der Personalabbau ist nach wie vor verhalten. Der jüngste Anstieg der Erwerbstätigenquote in den USA ist zum Teil auf die starke Zuwanderung und die hohe Erwerbsbeteiligung zurückzuführen und nicht nur auf den Anstieg der Arbeitslosenzahlen.

Auch wenn in den USA eine Abkühlung zu beobachten ist, sehen wir keine extremen Auswüchse, die typischerweise zu einem heftigen Abschwung führen. Die Verschuldung der Privathaushalte hält sich in Grenzen, und das Investitionsniveau ist moderat. Die Konsensprognosen eines 10-Prozent-Anstiegs der US-Gewinne erscheinen angesichts unseres Basisszenarios einer sich verlangsamenden – und nicht kollabierenden – US-Wirtschaft nicht übermäßig optimistisch.

Das Gewinnwachstum in den USA war stärker als in anderen Regionen

Index, auf 100 rebasiert in 2010

