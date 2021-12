US-Zins unverändert „Druck auf die Fed zur Zinserhöhung nimmt bei jeder Sitzung zu“

„Die jüngsten konjunkturellen und finanziellen Entwicklungen könnten die Wirtschaftsaktivität ein wenig hemmen und wahrscheinlich kurzfristigausüben“, erklärte der Offenmarktausschuss (FOMC) in seiner am Donnerstag in Washington veröffentlichten Erklärung. Mit der Beibehaltung ihres Leitzinsniveaus in der Spanne zwischen null und 0,25 Prozent zeigen die Notenbanker, dass sie von einer schrittweisen Rückkehr der Inflationsrate zu ihrem 2- Prozent-Ziel noch immer nicht überzeugt sind --. Die Arbeitslosenquote war im August auf 5,1 Prozent gesunken und hatte damit dasmarkiert. „Per Saldo zeigen die Arbeitsmarktindikatoren, dass die Unterauslastung der Arbeitsressourcen seit Anfang des Jahres abgenommen hat“, hieß es in der FOMC-Erklärung. Doch die Inflation liege noch immer unter dem längerfristigen Zielwert, was auch teilweise auf diezurückzuführen sei. Der Präsident der Richmond Fed, Jeffrey Lacker, war anderer Meinung als seine Kollegen und hätte bereits bei dieser Sitzung eine. Der Offenmarktausschuss bekräftigte, dass die Zinsen angehoben werden, sobald sich eine „“ abzeichne und es einigermaßen sicher erscheine, dass „die Inflation mittelfristig wieder zu ihrem Ziel von zwei Prozent zurückkehrt“. „Vorsicht ist besser als Nachsicht“, schrieb Ethan Harris, Co-Chef für Wirtschaftsanalyse bei Bank of America in New York, in einer E-Mail. Die US-Notenbank habe sich für einen „taktischen Aufschub“ entschieden, umfür den Ausblick zu erhalten. Doch „da der Arbeitsmarkt mitmacht und bereits Anzeichen von Ruhe an die Kapitalmärkte zurückkehren, nimmt der Druck auf die Fed zur Zinserhöhung bei jeder der kommenden Sitzungen zu“, sagte Harris.