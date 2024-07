Artikel hören US-Zinspolitik Warum die Fed den Arbeitsmarkt zum Fetisch macht Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

Die Logik der US-Notenbank: Mit stabiler Beschäftigung geben Verbraucher Geld aus, was die Inflation treibt und so die Fed wie aktuell veranlasst, restriktive Zinspolitik zu betreiben. Aber warum zeigen sich die Währungshüter so eindimensional? Robert Halver kennt die Antwort.