Trumps Zollpolitik soll Amerika stärken – dabei drohen gleich drei Bumerang-Effekte. Warum sie auch die Titelauswahl in Portfolios verändern, erklärt Gastautor Hans Peter Schupp.

Handelskonflikte, Zölle und politische Eingriffe verschieben die globalen Wettbewerbsbedingungen – und stellen Unternehmen wie Investoren vor neue Herausforderungen.

Wieso der Euro die politischen Fehler der USA nur begrenzt nutzen kann

Donald Trump liebt Zölle. Seine Gegner erklären regelmäßig, warum das volkswirtschaftlich keine gute Idee ist: Den Zoll zahlt der Importeur. Das belastet Unternehmen und Verbraucher im eigenen Land. Der durchschnittliche gesetzliche US-Zollsatz liegt laut Budget Lab der Yale University bei 11,0 Prozent. Das belastet die Verbraucherpreise dauerhaft um geschätzt 0,7 Prozent – für einen durchschnittlichen Haushalt sind das rund 1.100 US-Dollar pro Jahr. Genau darin liegt die erste Ironie von „America First“: Eine Politik, die Amerika stärken soll, verlangt zunächst von den Amerikanern selbst einen hohen Preis.

Die politische Antwort darauf lautet häufig: Gegenzölle. Doch die ökonomische Logik ändert sich nicht mit der Nationalität derjenigen, die sie erheben. Auch Gegenzölle verteuern Importe. Sie zwingen Unternehmen und Verbraucher zu teureren Alternativen. Aus einem Fehler werden damit direkt zwei.

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Gegenzölle lösen das Problem nicht

Politisch können Zölle dennoch verlockend wirken, denn politische und volkswirtschaftliche Logik sind nicht dasselbe. Zölle demonstrieren Handlungsfähigkeit und bringen dem Staat Einnahmen. Der IWF schätzt, dass die höheren US-Zölle kurzfristig Staatseinnahmen von rund 0,75 Prozent des BIP bringen. Zugleich drücken sie das Produktionsniveau um rund 0,5 Prozent. Für die Staatskasse mag das verlockend aussehen, für die Volkswirtschaft weniger.

Auch in Europa werden die Stimmen lauter, die stärkere staatliche Eingriffe fordern. Das erinnert an den Merkantilismus des 17. Jahrhunderts. Damals wie heute lautet das Versprechen, die eigene Industrie zu stärken. Die USA versuchen, mit Zöllen Produktion und Investitionen stärker an den eigenen Standort zu binden. China fördert strategische Industrien und schafft Überkapazitäten, die auf den europäischen Markt drängen.

Muss Europa diesen Weg ebenfalls gehen? Die EU hat ihre geplanten Ausgleichsmaßnahmen gegen die USA Ende Juli ohne Enddatum ausgesetzt. Das muss kein Zeichen von Schwäche sein. Wer auf jeden amerikanischen Zoll mit einem Gegenzoll antwortet, riskiert, Steine in den eigenen Hafen zu werfen.

Wettbewerbsdruck macht stark

Die bessere Antwort könnte darin liegen, den Anpassungsdruck zu nutzen. Weniger Export ist kurzfristig schmerzhaft. Langfristig zwingt er Unternehmen, neue Märkte zu erschließen, effizienter zu werden und Kapital produktiver einzusetzen. Deutschland kennt diesen Mechanismus aus der Zeit vor dem Euro: Die starke D-Mark bedeutete für die Exportindustrie permanenten Wettbewerbsdruck.

Für Europa könnte Trumps Handelspolitik Anpassungen beschleunigen, die seit Jahren vertagt sind. Dazu zählen Investitionen in Infrastruktur, Energie, Digitalisierung, Verteidigung und den industriellen Kapitalstock. Darin liegt die zweite Ironie: Der Versuch, Amerika durch Protektionismus zu stärken, könnte seine Wettbewerber langfristig stärken.

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Weniger Handel, weniger Finanzierung

Weniger Export heißt auch: weniger reale Waren gegen amerikanische Schuldscheine. Das ist nicht unwesentlich für ein Land mit einem Leistungsbilanzdefizit von 3,7 Prozent des BIP und einer staatlichen Bruttoverschuldung von 123,9 Prozent. Ausgerechnet „America First“ könnte dazu führen, dass Trumps Handelspartner Amerika nicht nur weniger beliefern, sondern dessen Defizite tendenziell auch weniger finanzieren.

Für Investoren wird die Auswahl einzelner Unternehmen wichtiger. Entscheidend ist, wie robust ein Geschäftsmodell gegenüber Zöllen, Lieferkettenrisiken und politischen Eingriffen aufgestellt ist. Genau hier setzt ein fundamental orientierter, bewertungsgetriebener Investmentansatz an. Im Mittelpunkt steht dabei das Unternehmen hinter der Aktie: Wird es zu einem Preis gehandelt, der seine langfristige Ertragskraft unterschätzt? Der neue Merkantilismus wird Gewinner und Verlierer hervorbringen. Für aktive Investoren ist das eine Aufforderung, genauer hinzusehen.