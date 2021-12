US-Zwischenwahlen Was die „blaue Siegeswelle“ für die US-Wirtschaft bedeuten könnte

Die US-Zwischenwahlen könnten Präsident Trump in Schwierigkeiten bringen. Was eine Verschiebung der politischen Machtverhältnisse für die US-Wirtschaft bedeuten könnte, erklärt Robeco-Chefökonom Léon Cornelissen in seinem Kommentar.