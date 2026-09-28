Der Finanzmarkt kämpft gegen viele Unsicherheiten. Trotzdem notiert der S&P 500 auf Rekordniveau. Warum Michael Wittek mit einer Fortsetzung der Rally rechnet.

Die Stimmung an den Aktienmärkten ist derzeit alles andere als bullish. Und dafür gibt es gute Gründe. In der Golfregion haben mit dem Iran verbündete Milizen die wichtige Ost-West-Pipeline angegriffen und beschädigt. Durch sie transportiert Saudi-Arabien große Mengen Öl zum Roten Meer, von wo aus es verschifft wird. Angeblich hat Riad bereits angekündigt, im Oktober kein Öl mehr nach Europa zu liefern.

Gleichzeitig haben die ebenfalls mit dem Iran verbündeten Huthis die Westküste des Jemen erobert. Damit kontrollieren sie nun auch die Meerenge Bab al-Mandab, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet. Neben der Straße von Hormus hat der Iran somit den zweiten wichtigen Transportweg für saudisches Öl in der Hand.

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Die hohe Inflation ist vor allem auf die gestiegenen Öl-, Gas- und Dieselpreise zurückzuführen. In den USA verteuerten sich die Verbraucherpreise im August um 3,4 Prozent. Der Benzinpreis stieg auf Jahressicht um 27,4 Prozent, der Preis für Heizöl sogar um mehr als die Hälfte. Zudem sorgt der Boom bei KI-Rechenzentren für steigende Preise bei Strom und Halbleitern. Der amerikanische Arbeitsmarkt zeigte sich zuletzt hingegen erstaunlich robust. So entstanden im August außerhalb der Landwirtschaft 162.000 neue Stellen. Die regelmäßig befragten Volkswirte hatten lediglich mit 55.000 neuen Jobs gerechnet.

Hinzu kommt: Die Staatsverschuldung der USA hat erstmals in der Geschichte die Marke von 40 Billionen Dollar überschritten. Ein Ende dieser Schuldenorgie ist nicht absehbar. Die Neuverschuldung soll in diesem und im kommenden Jahr jeweils sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen.

Eine (zu) hohe Inflation, der wachsende Schuldenberg Washingtons und nahezu Vollbeschäftigung: Fed-Chef Kevin Warsh blieb kaum etwas anderes übrig, als im September die Leitzinsen zu erhöhen. Der Beschluss des Offenmarktausschusses fiel übrigens einstimmig. Das heißt, auch Warsh hat für die Zinserhöhung plädiert.

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Weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich

Die nächste Sitzung der Fed findet am 28. Oktober statt. Die Händler an der Terminbörse CME taxieren die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung der Leitzinsen auf rund 70 Prozent. Das ist erstaunlich, denn nur wenige Tage später, am 3. November, finden die Midterms statt. Normalerweise hält die Notenbank so kurz vor den Kongresswahlen die Füße still. Im Januar und März könnten dann zwei weitere Zinsschritte folgen.

All das ficht die Anleger nicht an. An der Wall Street steigen die Aktienkurse an einer „Wall of Worry“ weiter an. Die eher miese Stimmung der Anleger ist ein erstes wichtiges Argument für eine Fortsetzung der Rally. Der Kapitalmarkt sieht weiterhin die Gefahr, dass die großen Tech-Werte sich im KI-Bereich übernehmen könnten. Mittlerweile emittieren die großen Hyperscaler wie Amazon oder Alphabet im großen Stil Anleihen oder führen Kapitalerhöhungen durch, da sie ihre immensen KI-Investitionen nicht mehr aus dem Cashflow finanzieren können. Das sehen die Anleger durchaus kritisch. Die KGVs der großen Tech-Werte sind daher inzwischen sehr niedrig – zu niedrig im Vergleich zur Vergangenheit. Das eröffnet Kurspotenzial.

Entscheidend für die Entwicklung der Aktienkurse sind jedoch die stark gestiegenen Unternehmensgewinne. Aufgrund der weiterhin hohen Inflation haben die Unternehmen gute Argumente, um ihre eigenen Preise zu erhöhen. So können sie nicht nur ihre Kosten weitergeben, sondern auch ihre Margen ausbauen.

Insgesamt geht es der Wirtschaft sowohl in den USA als auch in Europa und Deutschland besser, als es die Stimmung in den Nachrichten vermuten lässt. Der KI-Boom sorgt weltweit für umfangreiche Investitionen, nicht nur in den Vereinigten Staaten. Hinzu kommt, dass die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen nach wie vor günstig sind. In den USA beläuft sich der GDPNow-Wert für das dritte Quartal auf 5,1 Prozent. Das bedeutet ein Plus von 0,6 Prozentpunkten. Die US-Konjunktur brummt weiterhin. Das nominale BIP-Wachstum lag zuletzt sogar bei 8,4 Prozent. Da die prozentuale Staatsverschuldung am BIP gemessen wird, sinkt sie durch das hohe Wachstum und wird weginflationiert.

In Deutschland hellt sich trotz der jüngsten politischen Unsicherheiten die konjunkturelle Lage auf. Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognosen zuletzt auf 1,2 bis 1,4 Prozent verdoppelt. Dies ist vor allem auf die starke Nachfrage aus dem Ausland und die hohen staatlichen Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung zurückzuführen. Damit könnte die größte Volkswirtschaft Europas die EU vor einer Rezession bewahren.

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Zwar hat auch die EZB jüngst die Leitzinsen erhöht. Die Marktteilnehmer rechnen hier ebenfalls mit einem weiteren Zinsschritt noch im Oktober. Doch sobald sich der starke Zinsanstieg beruhigt, könnten europäische Dividendenwerte zulegen, denn sie sind günstiger als der Markt bewertet.

Das größte Risiko für die Aktienrally besteht wahrscheinlich in einer erneuten Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Bewegt sich der Ölpreis wieder in Richtung 150 Dollar pro Barrel, würde das vor allem den Konsum belasten und damit auch die Aktienmärkte. Doch danach sieht es derzeit nicht aus.