Der im August 2022 verabschiedete Inflation Reduction Act (IRA) stellt 369 Milliarden US-Dollar für Energie- und Klimaprogramme zur Verfügung. Davon sind 265 Milliarden US-Dollar an Steuerhilfen für saubere Energien vorgesehen. Der Wahlsieg der Republikaner lässt befürchten, dass Teile des IRA gestrichen werden – zumal die Partei neben dem Weißen Haus auch den Senat und das Repräsentantenhaus kontrollieren wird.

Mit den frei werdenden Mitteln könnten die ausgeweiteten Steuersenkungen gegenfinanziert werden, die die Biden-Regierung eingeführt hatte und die 2025 auslaufen würden. Die Finanzierung des IRA stand im Repräsentantenhaus bereits vor der US-Wahl von republikanischer Seite unter Beschuss.

Anpassungen am IRA möglich

Produktionssteuergutschriften (Production Tax Credits, PTC) und Investitionssteuergutschriften (Investment Tax Credits, ITC) für Onshore-Wind- und Solarparks werden seit geraumer Zeit von beiden Parteien unterstützt, so auch von der vorherigen Trump-Regierung. Im August dieses Jahres verfassten 18 Republikaner einen offenen Brief an den republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson. Darin forderten sie ihn auf, diese Steuerhilfen für saubere Energien nicht zu streichen. Im September erklärte Johnson selbst, dass er versuchen werde, einige Aspekte des IRA zu erhalten – auch wenn er dabei nicht konkret wurde. Es ist daher durchaus davon auszugehen, dass die PTCs für Onshore-Windparks und die ITCs für Solarparks erhalten bleiben.

Beide Förderprogramme könnten jedoch eine Reihe von Änderungen erfahren. Die Verlängerung dieser Steuergutschriften bis mindestens 2032 könnte wieder gekippt werden und die Maßnahmen würden dementsprechend früher auslaufen. Möglicherweise werden zudem zusätzliche Fördergelder für Projekte in einkommensschwachen beziehungsweise energiearmen Gemeinden komplett gestrichen. Sollten diese Anpassungen umgesetzt werden, dürften die Investitionsvorhaben in den USA abnehmen. Das würde sich wiederum auf die allgemeinen Wirtschaftsaussichten auswirken – wobei unwahrscheinlich ist, dass eine Strategieänderung seitens der Politik das prognostizierte Wachstum dramatisch beeinflusst.

Die Aussicht, dass die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen, während die Republikaner den Senat kontrollieren, ist mit dem Durchmarsch der Republikaner vom Tisch. Dies hätte Änderungen am IRA minimiert. Nun dürfte die Regierung unter Biden bis zum Jahresende versuchen, weitere IRA-Maßnahmen umzusetzen, in der Hoffnung, künftige Revisionen unter Trump zu verlangsamen. Selbst im jetzt eingetretenen Fall, dass die Republikaner sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat kontrollieren, ist die vollständige Abschaffung des IRA sehr unwahrscheinlich. Denn einige Regelungen sind bislang durch den republikanischen Kongress unterstützt worden.

Risiken und neue Chancen

Die Bereiche im IRA, bei denen mit den geringsten Risiken zu rechnen ist, sind Steuergutschriften für inländische Fertigung, PTCs für Atomenergie und Kohlenstoffabscheidung sowie Steuerhilfen für sauberen Wasserstoff. Letztere werden sich auf blauen Wasserstoff konzentrieren, für den Gas als Rohstoff genutzt wird und der in Kombination mit Kohlenstoffabscheidung hergestellt wird.

Die neuen Zölle werden Bauträger dazu veranlassen, ihre Lieferketten zeitnah ins Inland zu verlagern. Das dürfte den heimischen Herstellern von Solar- und Speichersystemen zugutekommen. Der Bedarf an erneuerbaren Energien ist dabei ein wichtiger Faktor. Neue Nachfragequellen dürften das Risiko ausgleichen, das mit den Änderungen bei Produktionssteuergutschriften und Investitionssteuergutschriften für Wind-, Solar- und Energiespeicheranlagen einhergeht. Die Versorgungsindustrie verzeichnet eine verstärkte Stromnachfrage aus Bereichen wie Fertigung, Rechenzentren, Krypto-Mining sowie der Industrie allgemein.

Volatilität steigt unabhängig vom Ausgang

Wir waren jüngst proaktiv bei der Portfoliopositionierung und haben auf die schwankenden Wahrscheinlichkeiten beim Ausgang der US-Wahl reagiert. In dem Bewusstsein, dass die Auswirkungen der Wahl je nach Sieger sehr unterschiedlich ausfallen können, wurden im Vorfeld umfassende Fundamental- und Quantitativanalysen erstellt – nicht zuletzt unter Berücksichtigung der Marktpositionierung. Dementsprechend haben wir die Liquidität erhöht und unsere Investitionen in nicht diversifizierte Solartechnologie stark reduziert.

Wir haben die Gewichtung von Positionen deutlich erhöht, die sowohl von einem Wahlsieg der Republikaner profitieren als auch mit Blick auf die Verlustrisiken naturgemäß „wahlneutral“ sind – etwa Atomenergie. Darüber hinaus haben wir Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Netzwerktechnologie und Datenzentren erworben, um Klumpenrisiken und zu hohen Bewertungen entgegenzuwirken. Bei Unternehmen, die auf lokale Produktion angewiesen sind, haben wir unser Engagement hingegen reduziert – obwohl diese wahrscheinlich nicht abgestraft werden. In jedem Fall rechnen wir mit einer erhöhten Volatilität.

Nach dem Erdrutschsieg des republikanischen Lagers wird der republikanische Kongress Trump mehr und neue Befugnisse einräumen, um gezielte Änderungen vorzunehmen. Anleger sollten die Entwicklungen weiterhin sehr genau beobachten und das Engagement in ihren Fonds entsprechend anpassen. Dabei können sie potenzielle Marktverwerfungen nutzen, wenn sich die Märkte konsolidieren und mehr Informationen zur Verfügung stehen.