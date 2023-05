Amerika droht eine Rezession

Wenn es um die Perspektiven der US-Wirtschaft geht, sehen Beobachter zwar Rezessionsrisiken, machen sich jedoch mehrheitlich keine großen Sorgen. Erklären lässt sich diese gelassene Sicht unter anderem mit den zumeist guten Unternehmensergebnissen im ersten Quartal, die ein weiterhin stabiles wirtschaftliches Umfeld widerspiegeln. In die gleiche Richtung zeigt der brummende Arbeitsmarkt, der dem privaten Konsum als wichtigster Wachstumsstütze in den USA weiterhin Rückenwind beschert.



In Anbetracht dessen halten die meisten Analysten lediglich einen moderaten Abschwung beziehungsweise ein Soft Landing für wahrscheinlich. Angst vor einem scharfen Wachstumseinbruch stellt...