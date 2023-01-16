USA und Eurozone Wachstumsaussichten festigen sich

Das Rezessionsrisiko für die USA schätzt Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments, höher ein als die Marktteilnehmer derzeit im Konsens annehmen. Für die Eurozone ist er hingegen optimistisch.

In Europa entspannt sich die Lage Steven Bell

Bevor wir über die USA sprechen, sind die jüngsten Nachrichten aus Europa hervorzuheben, denn diese waren ausgesprochen positiv. Im vergangenen Jahr führten die stark gestiegenen Erdgaspreise zu einer hohen Inflation und zu Sorgen vor einer Rezession und Stromausfällen in Europa. Doch ein bemerkenswert milder Januar und eine dadurch geringere Gasnachfrage und ein höheres Angebot haben die Situation verändert: Die Gaspreise sind stark gesunken; sie bewegen sich jetzt wieder auf dem Niveau vor dem Ukraine-Krieg.

In Verbindung mit Meldungen einer deutlich niedrigeren Inflation kam es jüngst zum stärksten Rückgang der Renditen deutscher Bundesanleihen seit der Wiedervereinigung vor über 30 Jahren. Die Probleme Europas sind noch nicht gelöst, aber die Aussichten haben sich definitiv verbessert.

Schlittern die USA in eine Rezession?

Wenn wir auf die USA schauen, sehen wir einen weiteren starken Anstieg der Arbeitsplätze und einen Rückgang der Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg, das zeigen die US-Arbeitsmarktdaten, die Anfang Januar veröffentlicht wurden. Doch warum droht eine Rezession? Der Grund liegt im Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Dieser fiel von gesunden 56,5 auf 49,6 Punkte und damit unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten; ein deutliches Zeichen für eine Schrumpfung. Unsere Erwartung eines fallenden Index ist damit eingetroffen, denn er ist stark auf den Immobiliensektor ausgerichtet, der sich eindeutig in einer Rezession befindet.

Grafik: US-Einkaufsmanagerindizes bewegen sich auf Rezessionsniveau

Natürlich belegt ein einzelner Datenpunkt nichts, aber wir glauben, dass sich das Blatt insgesamt wendet. Eine der wichtigsten Stützen der US-Wirtschaft war im vergangenen Jahr der private Konsum, der trotz des Drucks auf die Realeinkommen stark blieb. Die Haushalte haben die enorme fiskalische Unterstützung, die während der Pandemie vom Staat zur Verfügung gestellt wurde, zur Finanzierung ihrer Ausgaben genutzt. Die Zuversicht der Verbraucher wird durch die niedrige Arbeitslosigkeit gestärkt und hat in den vergangenen Monaten zusätzlich durch die sinkenden Benzinpreise Auftrieb erhalten. Die „Piggy banks“ – die in der Pandemie aufgelaufenen Sparguthaben der Verbraucher – gehen zwar langsam zur Neige, während zugleich die Inflation den realen Wert der vorhandenen Ersparnisse aufgezehrt.

Selbst wenn sich die konjunkturelle Entwicklung der USA verlangsamt, wie wir erwarten, und die Nachfrage nach Arbeitskräften nachlässt, ist es noch ein weiter Weg, bis die US-Notenbank Fed davon überzeugt sein dürfte, dass die Inflation unter Kontrolle ist. Auch wenn sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation, gemessen am Verbraucherpreisindex, weiter zurückgehen sollte, gilt: Die Lohninflation ist immer noch zu hoch. Zwar wurde kürzlich ein Rückgang des durchschnittlichen Stundenlohns gemeldet. Doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen, denn die Zahlen sind verzerrt: Der durchschnittliche Lohnanstieg steckte leicht zurück, weil zuletzt mehr Niedriglohnempfänger eingestellt worden sind. Der Lohnindex „Atlanta Wage Tracker“ zeigt, dass die zu Grunde liegende Lohninflation weiterhin hoch ist – viel zu hoch, um mit dem Inflationsziel der US-Notenbank von 2 Prozent vereinbar zu sein.

Noch besorgniserregender für die Fed ist die Tatsache, dass sich der Lohnanstieg für Arbeitnehmer beschleunigt, die ihren Arbeitgeber wechseln: Die Unternehmen sind damit gezwungen, die Löhne ihrer bestehenden Belegschaft insgesamt zu erhöhen, um sie nicht an Konkurrenten zu verlieren.

Was bedeuten die makroökonomischen Entwicklungen für die Märkte?

Zunächst einmal haben die schwachen Wirtschaftsdaten den Druck von den Anleihemärkten genommen und zu einer Erholung der Aktienmärkte geführt. Wenn wir jedoch, wie ich erwarte, eine Rezession brauchen, um die Lohn- und Preisinflation in den Griff zu bekommen, würden Aktien darunter leiden, da die Gewinnspannen unter Druck geraten. Letztlich ist die Verbesserung der Inflationsentwicklung zu begrüßen, aber die Fed wird erst dann beruhigt sein, wenn sie einen anhaltenden Rückgang der Lohnsteigerungen sieht. Und um dahin zu kommen, muss die Arbeitslosigkeit deutlich über die derzeitige Quote von 3,5 Prozent steigen.

Es wird viel von einer bevorstehenden Zinswende der Fed gesprochen: Die meisten Marktteilnehmer rechnen nur noch mit einer bescheidenen weiteren Anhebung des Leitzinses und anschließenden Zinssenkungen im weiteren Verlauf dieses Jahres. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Fed die Zinsen höher anheben wird als die Märkte erwarten, und sie über einen längeren Zeitraum auf diesem Niveau halten wird. Wir bei Columbia Threadneedle Investments sehen ein Innehalten, keinen Kurswechsel.

Die Aktienmärkte preisen mit ihren Kurszuwächsen ein Ende der Zinsanhebungen bereits ein. Doch die Gewinne der Unternehmen werden stärker zurückkommen als die Marktteilnehmer im Konsens mutmaßen. Das dürfte letztlich heilsam sein: Die USA brauchen eine Rezession, damit die Inflation wieder unter Kontrolle gebracht wird und auf den Zielwert der Fed von 2 Prozent fällt.



Mehr zum Thema hier.