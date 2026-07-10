Fonds, die sowohl in Boom- als auch in Bust-Phasen des Marktes überzeugen, lassen sich mit dem Bull & Bear Beta herausfiltern. Wir zeigen die zehn besten US-Growth-Aktienfonds.

Die Auswertung zeigt die besten US-Growth-Aktienfonds nach Bull & Bear Beta.

In unserer Bull & Bear Beta-Reihe stellen wir Fonds für jede Marktphase vor. Nach dem Blick auf europäische Aktienfonds widmen wir uns nun US-Strategien – den Anfang macht die Peergroup „Aktien USA Large Cap Growth“.

Warum USA?

Die Diskussion über die richtige geografische Allokation innerhalb eines Portfolios ist so alt wie der moderne Aktienmarkt selbst. In regelmäßigen Abständen, und insbesondere aktuell, blicken Investoren mit Skepsis über den Atlantik: Hohe Bewertungen der US-Mega-Caps, politische Polarisierung, eine immer weiter ansteigende Staatsverschuldung und die Angst vor einer Überhitzung im Technologiesektor nähren immer wieder die These, man solle die USA im Portfolio reduzieren, manche sprechen sogar von meiden.

Wer sich jedoch aus Angst vor diesen Risiken pauschal gegen den amerikanischen Markt entscheidet, ignoriert die strukturellen Gegebenheiten der globalen Wirtschaft. Eine erfolgreiche, langfristige Anlagestrategie kommt an den USA nicht vorbei.

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Was hat es mit dem Bull & Bear Beta auf sich? Ein idealer Aktienfonds überzeugt sowohl in Boom- als auch in Schwächephasen, das heißt er performt möglichst stark in positiven Marktphasen und verliert dagegen in fallenden Märkten so wenig wie möglich.

Zur Ermittlung eines Chance-Risiko-Profils werden zwei Kennzahlen herangezogen: Das Bull Beta zeigt, wie stark ein Fonds in Aufschwungphasen im Vergleich zum Peergroup-Durchschnitt mitläuft, das Bear Beta, wie stark er in Abschwüngen fällt. Optimal wäre also ein hohes Bull Beta bei gleichzeitig niedrigem Bear Beta.

Das hilft, Fonds nicht nur nach Rendite, sondern auch nach Stabilität und Chance-Risiko-Verhältnis zu beurteilen. Allerdings ist das nur ein erster Anhaltspunkt; für eine fundierte Anlageentscheidung sollten weitere Kennzahlen hinzugezogen werden.

So haben wir ausgewertet

Für die ausgewählte Peergroup (Quelle: Morningstar) haben wir uns das jeweilige Bull und Bear Beta, immer im Vergleich zum Durchschnitt der Peergroup, des ausgewählten Zeitraums anzeigen lassen (Quelle: FVBS). Grundsätzlich gilt: Ein hohes Bear Beta ist gut (= hohe Partizipation an steigenden Kursen) und ein niedriges Bear Beta (= Schutz in fallenden Märkten) ist ebenfalls gut.

Das höchste Bull Beta in der Peer bekommt einen Punkt, das niedrigste Bear Beta ebenfalls. Alle weiteren werden dann entsprechend mit einer Formel berechnet, prozentual sortiert. Im nächsten Schritt addieren wir die beiden Werte (Bull Beta + Bear Beta) und können so die Fonds mit dem besten Chance-Risiko-Profil ermitteln: Je höher die Summe, desto besser.

Wir haben uns im siebten Teil von „Bull & Bear Beta“ die Aktienfonds USA Growth angeschaut, die in den vergangenen drei Jahren das beste Chance-Risiko-Verhältnis aufwiesen. Hier sind die Top Ten:

Platz 10: Alger American Asset Growth

Bull Beta (3 Jahre): 1,5

Bear Beta (3 Jahre): 1,1