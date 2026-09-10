Soldaten auf einem US-Flugzeugträger: In den vergangenen Wochen hat sich die Lage im Nahen Osten weiter verschärft.

Der lange, heiße Sommer ist vorbei, und vergangenen Tage fühlten sich ganz nach „zurück in die Schule“ an: Die Ferien sind vorbei, die Koffer wieder auf dem Dachboden verstaut, das Wetter wird kühler und auch der gefürchtete Einkauf von Schuluniform und neuen Schuhen ist erledigt.

Anthony Willis, Senior Economist

bei Columbia Threadneedle Investments

An den Finanzmärkten setzte sich im August die Entwicklung der vergangenen Monate fort: starke Unternehmensgewinne, zunehmende geopolitische Risiken im Nahen Osten sowie die anhaltende Diskussion über die Entwicklung von Inflation und Zinsen.

Viele dieser Themen hängen zusammen: Die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten treiben die Rohstoffpreise erneut nach oben und schüren damit Inflationssorgen. Das wiederum erhöht die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen. Die Aussicht auf höhere Zinsen belastet die Anleihemärkte, die Renditen steigen. Die historische Erfahrung zeigt, dass Zinserhöhungen der US-Notenbank häufig Turbulenzen an den Finanzmärkten auslösen – droht den Märkten nun eine ähnliche Entwicklung?

In den vergangenen Wochen hat sich die Lage im Nahen Osten weiter verschärft. Sowohl die USA als auch der Iran haben sich von dem entfernt, was nach der im Juni unterzeichneten Absichtserklärung zunächst wie ein Rahmen für ein Friedensabkommen aussah. Seitdem beanspruchen sowohl die USA als auch der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus. Der offizielle Schiffsverkehr durch die Meerenge ist weiterhin äußerst gering. Glücklicherweise hat eine deutlich größere Zahl sogenannter „Dark Transits“ – also nicht öffentlich nachvollziehbarer Schiffspassagen – sowie Schiffe, die dem Iran für die Durchfahrt Gebühren zahlen, dazu geführt, dass inzwischen wieder deutlich mehr Öl aus der Region exportiert wird. Goldman Sachs kalkulierte vergangene Woche, dass sich die Ölexporte aus der Region auf rund zwei Drittel des Vorkriegsniveaus erholt haben – entweder über die Straße von Hormus oder über Pipelines, die mit maximaler Kapazität betrieben werden.

Das ist eine gute Nachricht für die Ölmärkte. Der Preis für Brent-Rohöl bleibt jedoch erhöht. Die Preisentwicklung zeigt zudem, dass die Belastungen bei raffinierten Produkten wie Diesel und auf den Märkten für Flüssigerdgas (LNG) weiterhin bestehen. Bei LNG gibt es keine Pipelines, die die unterbrochenen Schifffahrtswege ersetzen könnten. Auch ein „Shuttle-System“ mit kleineren Tankern, die die Straße von Hormus unauffällig passieren und das Rohöl anschließend auf größere Schiffe umladen, gibt es nicht.

Politisch scheinen beide Seiten auf eine langfristige Strategie zu setzen. Verhandlungen finden derzeit nicht statt, während die USA versuchen, den Druck auf den Iran durch weitere Wirtschaftssanktionen zu erhöhen. In dieser Woche kam es erstmals seit Juli wieder zu direkten Kampfhandlungen: Die USA griffen die Fähigkeiten des Iran zur Bekämpfung von Schiffen an, woraufhin der Iran US-Militärstützpunkte in der Region attackierte. Leider scheint der Konflikt damit erneut auf eine Eskalation zuzusteuern. Eine Lösung vor den US-Zwischenwahlen erscheint inzwischen unwahrscheinlich.

Inflationsdruck lässt Anleiherenditen steigen

Die Aussicht auf höhere Rohstoffpreise belastet weiterhin die Inflationsaussichten, insbesondere in den USA. Dort bekräftigte Fed-Chef Kevin Warsh in Äußerungen der vergangenen Woche seine Sorge darüber, dass die Inflation über dem Zielwert liegt. Warsh machte deutlich, dass sein Hauptaugenmerk auf der PCE-Inflation liegt, einem wichtigen Maß für die Preisentwicklung bei Konsumausgaben, die derzeit 3,7 Prozent beträgt. Zuletzt lag die PCE-Inflation im Februar 2021 unter dem Inflationsziel der Federal Reserve von 2 Prozent. Die eher restriktiven Äußerungen von Warsh haben die Erwartungen verstärkt, dass die Fed bei ihrer Sitzung später in diesem Monat die Zinsen anheben wird.

Höhere Zinsen bedeuten höhere Anleiherenditen. Trotz Maßnahmen des US-Finanzministeriums sind die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen weiter gestiegen. Gründe dafür sind die robuste wirtschaftliche Entwicklung, höhere Inflationsrisiken und die Aussicht auf eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die Fed. Das US-Finanzministerium hatte Mitte August angekündigt, sein Rückkaufprogramm für länger laufende US-Staatsanleihen auszuweiten. Dennoch lagen die Renditen Anfang dieser Woche bereits wieder über dem Niveau vor der Ankündigung.

Das Volumen der Anleihekäufe könnte künftig weiter erhöht werden. Mit der Ankündigung des Rückkaufprogramms hat das Finanzministerium deutlich gemacht, dass es mit dem aktuellen Renditeniveau nicht zufrieden ist, da die US-Regierung ihre langfristigen Finanzierungskosten senken möchte.

Solange die US-Wirtschaft jedoch robust bleibt – angetrieben unter anderem von enormen Investitionen in künstliche Intelligenz – und der Inflationsdruck anhält, dürften Anleihen weiter unter Druck bleiben. Dies gilt umso mehr, als die Fed unter Kevin Warsh deutlich gemacht hat, dass Zinserhöhungen wahrscheinlich sind. Eine Ausnahme wäre, wenn sich die Wirtschaftsdaten vor der nächsten Fed-Sitzung plötzlich deutlich verschlechtern.

Die US-Regierung könnte sich selbst helfen, indem sie das außergewöhnlich hohe Tempo der Staatsausgaben reduziert. Die US-Staatsverschuldung hat im vergangenen Monat die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten – vor zehn Jahren waren es „nur“ 20 Billionen US-Dollar. Die Kosten für den Schuldendienst stellen insbesondere bei steigenden Zinsen eine enorme Belastung für die öffentlichen Finanzen dar.

Staatsverschuldung und politische Risiken rücken in den Fokus

Dieses Problem betrifft nicht nur die USA. Auch Regierungen in den Industrieländern haben ihre Verschuldung seit der globalen Finanzkrise deutlich erhöht.

Der britische Haushalt, der am 28. Oktober vorgestellt werden soll, wird die anhaltenden Herausforderungen der britischen Regierung verdeutlichen – unabhängig davon, wer an der Spitze steht. Sie muss versuchen, den Staatshaushalt auszugleichen und gleichzeitig das bislang eher schwache Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

Wie wir in den vergangenen Jahren beispielsweise in Großbritannien, Frankreich und Japan gesehen haben, führt politische Unsicherheit häufig dazu, dass die Entwicklung der Staatsverschuldung wieder stärker in den Fokus rückt, wenn sie als nicht nachhaltig erscheint. Die USA könnten als Nächstes in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit geraten.

“ Der derzeitige Handels-„Waffenstillstand“ zwischen den USA und China läuft im November aus. Anthony Willis Senior Economist bei Columbia Threadneedle Investments

Politisch dürfte es ein ereignisreicher Herbst werden. In Großbritannien steht der Haushalt bevor, während in den USA die Zwischenwahlen Anfang November die Möglichkeit eröffnen, dass die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen. Dies könnte zu einer stärkeren Kontrolle und zu mehr Widerstand gegen die Trump-Regierung führen.

Darüber hinaus stehen wichtige Wahlen in Brasilien, Schweden, Israel und Neuseeland an. Gleichzeitig läuft der derzeitige Handels-„Waffenstillstand“ zwischen den USA und China im November aus.

Robuste Märkte trotz wachsender Risiken

Die Finanzmärkte haben sich im bisherigen Jahresverlauf 2026 trotz zahlreicher Belastungsfaktoren als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen. Unterstützt wurden sie dabei von einem positiven wirtschaftlichen Umfeld und starken Unternehmensgewinnen. Beide Faktoren wirken weiterhin stützend.

Gleichzeitig nehmen jedoch die Risiken durch Inflation und Zinsen zu. Steigende Anleiherenditen haben in der Vergangenheit immer wieder für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. Sollte sich die Lage rund um den Iran entspannen und eine Lösung näher rücken, dürften diese Sorgen nachlassen. Angesichts der zahlreichen potenziellen Schlagzeilen und Risiken in den kommenden Wochen ist jedoch mit neuen Chancen und Risiken zu rechnen, die die Entwicklung der Finanzmärkte beeinflussen könnten.