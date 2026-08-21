Die 30-jährigen US-Staatsanleihen haben laut Daten von World Governmentbonds am 20. August eine Rendite von 5,2 Prozent – zwischenzeitlich lagen sie im August bei 5,34 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 2007. Vor einem Jahr lagen sie vergleichsweise noch bei 4,9 Prozent.

Die US-Regierung schritt am 19. August ein und kündigte doppelt so hohe Aktienrückkäufe an: statt zwei Milliarden will US-Finanzminister Scott Bessent im letzten Quartal dieses Jahres langjährige Staatsanleihen in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Die entsprechenden Staatsanleihen haben eine Laufzeit zwischen 10 und 30 Jahren.

Steigende Staatsrenditen erschweren es dem US-amerikanischen Staat, seine Schulden zurückzuzahlen. Der Schuldenberg hat laut US-Finanzministerium die Marke von 40 Billionen Dollar überschritten und sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt.

Die USA stehen mit ihren steigen Staatsanleihen nicht alleine dar. Auf 4,01 Prozent stieg die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen aus Japan am 20. August. Im November lag sie noch bei 3,04 Prozent. Auch die zehnjährigen Staatsanleihen in Japan sind seit November stark angestiegen – von 1,68 Prozent auf dato 2,853 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 30 Jahren.

Deutsche Staatsanleihen sind ebenfalls stark gestiegen. Am 20. August betragen die 30-jährigen Staatsanleihen hierzulande 3,7 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 3,3 Prozent. Zehnjährige Staatsanleihen stiegen vom Tiefstand im November mit 2,6 Prozent auf 3,25 Prozent Mitte August. Ein Höchststand seit 15 Jahren.

Serge Nussbaumer, Kapitalmarktexperte bei dem Schweizer Wertpapierhaus Maverix, erklärt den Anstieg der Renditen langjähriger US-Staatsanleihen mit höheren Ölpreisen, welche die Inflation antreiben. Die erhöhten Ölpreise im Zuge des Irankonflikts treiben ebenfalls die Inflation in Japan und Deutschland. Für die USA nennt Nussbaumer einen „weniger eindeutigen Zinspfad der Federal Reserve“ als Grund.

Durch den Anstieg der Zinsen auf Staatsanleihen von Ländern wie Deutschland oder Japan, fehle laut Fonds-Direkt-Chef Thorsten Dreilich der Anreiz, in US-Treasuries zu investieren.