Die USA feiern 2026 ihr 250-jähriges Bestehen. Stig Traagstad von Fiduka analysiert, warum der amerikanische Kapitalismus trotz aller Krisen so erfolgreich ist.

Trotz aller Krisen zeigt sich: Der amerikanische Kapitalismus ist ein widersprüchliches, aber erstaunlich widerstandsfähiges System.

Kein anderes Land hat die Idee so konsequent gelebt, dass Fortschritt aus Risiko entsteht und Wohlstand nicht vererbt, sondern erarbeitet wird. Vom Goldrausch über die Eisenbahn bis hin zu Silicon Valley – Amerikas Geschichte ist ein fortlaufender Versuch, das Mögliche zu erweitern. Sie entspringt der Überzeugung, dass der Einzelne, ausgestattet mit Mut, Kapital und einer Idee, die Zukunft formen kann.

Ronald Reagan brachte diesen Geist einst auf den Punkt: „Alles ist möglich in den USA (Amerika), wenn wir den Glauben, den Willen und das Herz dafür haben.“

Die DNA des Kapitalismus: Risiko, Freiheit, zweite Chancen

Die Vereinigten Staaten haben früh verstanden, dass wirtschaftliche Dynamik aus Freiheit und Fehlertoleranz entsteht. Wer scheitert, darf neu beginnen. Wo in Europa Scheitern oftmals als Makel gilt, gilt es in Amerika Teil des Lernprozesses. Diese „Kultur der zweiten Chance“ hat eine unternehmerische Gesellschaft hervorgebracht, in der Neugründung fast ein Reflex ist.

Der amerikanische Analyst Brad Erickson formulierte den Unterschied einmal so prägnant wie treffend: „Die USA innovieren, China kopiert und Europa reguliert.“

Dieses Denken prägt bis heute die Wall Street. Verluste gehören hier zum Spiel – entscheidend ist der Glaube an den nächsten Aufschwung. Die amerikanische Börse ist nicht nur ein Ort der Berechnung, sondern ein psychologisches Ökosystem, das von Vertrauen, Mut und Geduld lebt – und damit sinnbildlich für 250 Jahre kapitalistische Risikokultur steht.

Das Spiel mit der Grauzone

Fairerweise muss man sagen, dass Amerikas Kapitalismus nie sauber und glattpoliert war – und vielleicht war es genau das, was ihn produktiv machte. Vom Grenzhandel des 19. Jahrhunderts bis zu den „gray-area businesses“ der Gegenwart: Zwischen genialer Innovation und moralischer Grenzüberschreitung verläuft in den USA oft nur ein schmaler Grat.

Aus dieser Risikokultur wuchs die Fähigkeit, Unklarheit zu nutzen, statt sie zu fürchten. Diese Bereitschaft, in unsicherem Terrain zu agieren, hat Amerikas Wirtschaft immer wieder nach vorne gebracht. Doch aus Übermut und Exzessen entstehen in den USA oft auch die Impulse zur Selbstkorrektur – in Form neuer Regeln, Institutionen und Märkte. Ein Kapitalismus also, der sich ständig häutet, aber funktioniert.

Helden und Rebellen

Amerikas Erfolgsgeschichte ist reich an Persönlichkeiten, die den Kapitalismus immer wieder neu geprägt haben – vom Stahlmagnaten Andrew Carnegie bis zur Journalistin Ida Tarbell, die mit ihren Recherchen Rockefellers Standard Oil herausforderte. Später folgten bekannte Namen wie Ford, Buffett, Jobs, Bezos und Musk.

Jede Generation mit ihrer eigenen Vision, in der Kapital, Technik und Persönlichkeit zu einer neuen Form von Fortschritt verschmolzen.

Was sie eint, ist weniger Reichtum als Risikobereitschaft – der Wille, den eigenen Weg zu gehen, auch wenn er durch Krisen führt. Jede Generation amerikanischer Unternehmer musste ihre Lektion aus Übertreibung und Absturz lernen. Aus dem Eisenbahnfieber erwuchs die industrielle Expansion, aus der Dotcom-Blase das digitale Zeitalter.

Kapitalismus und Demokratie – eine produktive Spannung

Seit den Gründertagen stehen die Vereinigten Staaten im Spannungsfeld zwischen Kapital und Demokratie. Diese Reibung ist keine Schwäche, sondern eine produktive Spannung. Sie erzeugt Innovation, aber auch Konflikte. Der Kapitalismus fordert die Demokratie immer wieder heraus, sich zu wandeln.

In dieser Spannung liegt Amerikas besondere Stärke: die Fähigkeit, Rückschläge als Lernprozesse zu begreifen. Finanzkrisen, Rezessionen und Inflationsphasen sind keine Endpunkte, sondern Etappen, in denen das System seine Fehler erkennt – und sich erneuert.

Die Psychologie der Hoffnung

Der amerikanische Kapitalismus ist weniger ein ökonomisches als ein psychologisches Phänomen. Er lebt vom Vertrauen in das Morgen – von jener Mischung aus Mut, Geduld und Zuversicht, ohne die Kapital nicht wächst. Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, brachte es auf den Punkt: „Energie und Beharrlichkeit überwinden alles.“ Jahrzehnte später gab Steve Jobs diesem Gedanken ein modernes Echo: „Bleibt wissbegierig, bleibt wagemutig.“

Beide Ausdrucksformen mit derselben Einsicht: Fortschritt entsteht aus Risikobereitschaft, Beharrlichkeit und dem Glauben, dass das Morgen besser sein kann als das Heute.

Lektionen einer Nation

Nach 250 Jahren ist der amerikanische Kapitalismus kein Dogma, sondern ein fortwährender Lernprozess. Er lebt vom Wagnis, vom Mut zur Korrektur – und von der Überzeugung, dass Wohlstand nicht aus Perfektion entsteht, sondern aus Bewegung: aus dem ständigen Pendeln zwischen Euphorie und Ernüchterung, zwischen Vision und Kontrolle.

Doch dieser Glaube an Fortschritt wird heute auf die Probe gestellt. Die Rückkehr Donald Trumps, der Aufstieg des Populismus und die neue geopolitische Konkurrenz mit einem immer selbstbewussteren China fordern die USA heraus, sich neu zu erfinden. Wird die Zuversicht stärker bleiben als die Angst? Wird aus der politischen Spaltung wieder Energie oder lähmt sie am Ende das System?

Trotz aller Krisen zeigt sich: Der amerikanische Kapitalismus ist ein widersprüchliches, aber erstaunlich widerstandsfähiges System. Er war, wie die Geschichte lehrt, stets beides, sowohl Chance und Zumutung, Motor und Mahnung. Seine wahre Stärke liegt nicht nur in Effizienz, sondern in psychologischer Resilienz: im Glauben, dass Scheitern kein Ende, sondern ein Anfang ist.

Europa blickt oft kritisch auf diesen Kapitalismus, welcher zu laut, zu ungleich und zu riskant scheint. Vielleicht liegt aber gerade darin die Lehre: dass Fortschritt dort entsteht, wo Bewegung wichtiger ist als Sicherheit – und Unsicherheit fruchtbarer als Komfort.

Der Fiduka-Gründer André Kostolany brachte es einst auf den Punkt: „Der Kommunismus ist ein Schwindel; der Kapitalismus ist auch ein Schwindel, aber ein besserer, weil ein bisschen mehr übrigbleibt.“ Am Ende aber ist Kapitalismus, im besten Sinne, eine Haltung – der Glaube daran, dass es morgen besser sein kann als heute. Und vielleicht ist genau das – dieser unerschütterliche Optimismus – das eigentliche Erfolgsgeheimnis der amerikanischen Wirtschaft.