Volkswirt Ulrich Kater
Wieso die US-Notenbank Spieler und kein Schiedsrichter ist
Fed-Chef Kevin Warsh hält sich bedeckt – die Märkte reagieren nervös. Ulrich Kater von der Dekabank erklärt, warum die Notenbank kein Schiedsrichter, sondern selbst Spieler ist.
Nachdem die US-Notenbank Fed in der ersten Sitzung unter ihrem neuen Präsidenten im Juni keine Leitzinsänderung vorgenommen hatte, hielt sie auch bei der Juli-Sitzung still. Die Veröffentlichung des Statements sorgte jedoch für ungewöhnliche hohe Volatilität.