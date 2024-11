Sind Wahlen von Bedeutung? Natürlich sind sie das. Wahlen können alles Mögliche verändern: wie wir leben, den Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung, die Vorschriften, an die sich Unternehmen halten müssen, und wie viel Geld wir am Monatsende in der Tasche haben.

Als Manger von Aktienfonds – und auch als Anleger – sollten wir uns jedoch fragen, welche Bedeutung Wahlen für die Auswahl von Aktien haben: Beeinflussen sie, ob der Markt steigt oder fällt? Wenn ja: Um wie viel?

Vor- und Nachwahljahre unterscheiden sich nicht signifikant

Wenn man sieht, wie viel Zeit die Finanzmedien den US-Präsidentschaftswahlen widmen, sollte man meinen, dass der Ausgang gerade dieser – sicherlich richtungsweisenden – Wahl die Aktienkurse dramatisch beeinflussen würde.

Tatsächlich ist es aber so, dass die durchschnittliche jährliche Kursrendite des S&P 500 über einen Zeitraum von sechs Jahrzehnten bei etwa 8 Prozent liegt – und im Jahr nach einer Präsidentschaftswahl nicht einmal 1 Prozent darüber. Im Jahr davor sind es schon wieder die genannten rund 8 Prozent. Im Verlauf der untersuchten sechs Jahrzehnte gab es zwar von einem Jahr aufs andere erhebliche Schwankungen, aber nichts deutet darauf hin, dass Vor- und Nachwahljahre sich von anderen signifikant unterscheiden.

Selbst die Volatilität unterscheidet sich in diesen Jahren nicht wesentlich von der Norm: Die durchschnittliche Standardabweichung von der jährlichen Kursrendite beträgt etwa 15 Prozent, wobei die Zahl vor einer Wahl bei 16 Prozent (das heißt etwas mehr) und nach 13,5 Prozent (das heißt etwas weniger) liegt.

Es mag verlockend erscheinen, die Betrachtung von Durchschnittswerten zu verlassen und zu unterstellen, dass ein Wahlsieg der Republikaner, die in der Regel für niedrige Steuern und eine geringe Regulierung eintreten, zu Gewinnen an der Börse führen. Aber selbst diese konkrete Annahme lässt sich mit Zahlen aus der Vergangenheit nicht belegen:

Die durchschnittliche jährliche Kursrendite während einer republikanischen Präsidentschaft liegt bei etwa 5 Prozent. Während einer demokratischen Präsidentschaft liegt sie bei 11 Prozent.

Im Jahr nach einem republikanischen Sieg liegt die durchschnittliche Kursrendite bei 3 Prozent. Nach einem demokratischen Sieg liegt sie bei 15 Prozent.

Diese Zahlen werden jedoch durch große Einzelereignisse verzerrt. Die Wahl von George W. Bush fiel mit dem Platzen der Dotcom-Blase zusammen, was im Jahr danach zu einem Markteinbruch von 22 Prozent führte. In den zwölf Monaten nach dem Sieg von Joe Biden stieg der Markt in einem durch die Aufhebung der Covid-Lockdowns verzerrten Handelsumfeld um 38 Prozent.

Wir sollten also anerkennen, dass Politik offensichtlich nicht der wichtigste Treiber für die Wirtschaft ist; der Zusammenhang zwischen der Stärke des Wirtschaftswachstums und den Marktrenditen ist bestenfalls wackelig. Zwischen 1900 und 2022 wuchs die Wirtschaft der USA stärker als die jedes anderen Landes. Wie eine Studie der Credit Suisse zeigt, führte dies jedoch nicht zu den besten Aktienmarktrenditen:

Der US-Markt erzielte in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von etwa 6,5 Prozent pro Jahr.

Der südafrikanische Aktienmarkt übertraf dies jedoch und erzielte trotz des schwachen Wirtschaftswachstums eine Rendite von 7,2 Prozent.

Auf lange Sicht zählt nur die Innovation

Die Frage ist vielmehr, was die Märkte – und die Portfolios von Stockpickern – langfristig wirklich antreibt. Die kurze Antwort lautet: Innovation und Unternehmertum. Der Aktienmarkt ist schließlich nur eine Ansammlung von Unternehmen. Darüber hinaus wird er in der Regel von den übergroßen Erfolgen einiger weniger großer Gewinner angetrieben.

Am besten lässt sich dies vielleicht veranschaulichen, indem man heiß umstrittene Themen aus Wahlkämpfen der Vergangenheit wichtigen technologischen Fortschritten und Unternehmensgründungen gegenüberstellt – und sich die Frage stellt, was wohl für die langfristigen Aktienrenditen wichtiger war.

1976: Der Watergate-Skandal und seine Folgen – oder die Gründung von Apple?

1996: Der Haushaltsstreit und der lange „Government Shutdown“ – oder die Erfindung von Google durch Larry Page und Sergey Brin?

2004: Die Einwanderungsdebatte – oder der Start von Facebook?

Sicher hat es Auswirkungen auf die diskontierten Cashflows (die einige Investoren zur Bewertung von Aktien verwenden), wenn Politiker über Besteuerung oder Regulierung für bereits profitable Unternehmen debattieren.

Trotzdem werden auch solche Entscheidungen die langfristigen Aktienrenditen eines Unternehmens wie Novo Nordisk wenig ändern. Denn entscheidend ist das revolutionäre Potenzial seiner neuen Medikamente gegen Fettleibigkeit. Wenn Novo Nordisk die Wirksamkeit weiter verbessert, die Nebenwirkungen verringert und spannende Therapien entwickelt, dann sieht die Zukunft des Unternehmens rosig aus. Um überhaupt die aktuelle Nachfrage nach Wegovy zu decken, baut Novo Nordisk derzeit neue Fabriken.

Ein anderes Beispiel für ein Unternehmen, das unsere Arbeitsweise grundlegend verändern wird, ist Aurora. Das Unternehmen leistet Pionierarbeit für das autonome Fahren von Lastwagen. Mit zunehmender Reife dieser Technologie ergeben sich tiefgreifende Auswirkungen auf die Effizienz und Sicherheit unserer Verkehrsnetze. Es kann einige Zeit dauern, bis die Vorschriften nachziehen, aber das langfristige Ergebnis ist so vorhersehbar wie die Ankunft eines von Aurora gesteuerten Lastwagens an seinem Ziel.

Megatrends sind stärker als Politik

Einige Sektoren scheinen anfälliger für politische Einflüsse zu sein als andere. Der Finanzsektor ist beispielsweise stark reguliert, und Rüstungsunternehmen sind auf Regierungsaufträge angewiesen.

Auch die Infrastruktur zählt die Politik zu ihren wichtigsten Nachfragetreibern. Hier können jedoch Investoren mit einem Auge für langfristige Trends und die Dynamik, die echte Veränderungen vorantreibt, profitieren, ohne sich zu sehr den Risiken auszusetzen, die durch politische Veränderungen entstehen.

Die Mängel in der amerikanischen Infrastruktur sind nicht zu übersehen; die US Society of Civil Engineers bewertet sie mit der Note C-. Und dabei sind die Auswirkungen des Klimawandels noch gar nicht einbezogen. Insofern sind sich die sonst widerstreitenden Parteien bei Investitionen in die Infrastruktur weitgehend einig; es muss etwas passieren, egal wer im Oval Office sitzt. Dennoch lohnt es sich, selektiv vorzugehen und nach Unternehmen mit dem besten Potenzial für eine Outperformance zu suchen.

Wo trifft eine wachsende, langfristige Nachfrage auf andere aktienspezifische Merkmale? Eine Antwort ist Stella-Jones, ein Hersteller von Strom- und Telegrafenmasten und anderen druckimprägnierte Holzprodukten. Das Unternehmen kontrolliert den Großteil des nordamerikanischen Angebots, was für die Modernisierung und Instandhaltung von Strom- und Telekommunikationsnetzen von entscheidender Bedeutung ist.

Selbst wenn die Nachfrage nach seinen Masten nur auf ein nachhaltiges Ersatzniveau sinken würde, gäbe es eine Knappheit. Darüber hinaus kann das Angebot nur langsam erweitert werden, sodass Stella-Jones gute Preise verlangen kann. Das Potenzial für eine überraschende Nachfrage in Verbindung mit Angebotsengpässen schafft das Potenzial für starke Renditen. Das Sahnehäubchen ist eine Börse, die solche Wachstumsaussichten derzeit niedrig bewertet. Die Politik kann – und wird wohl – in diesem Fall hilfreich sein – aber wir brauchen sie nicht, um Geld für unsere Kunden zu verdienen.

Wir wissen nicht, wer morgen die Wahlen in den USA gewinnen wird. Aber es hilft, einen Schritt zurückzutreten und zu fragen: Was ändert sich wirklich? Wo brennen die Feuer der Innovation und des Unternehmertums am hellsten? Den Blick in die politische Kristallkugel überlassen wir gerne anderen.