Welche 15 an der Börse notierten Unternehmen in den USA wurden in der letzten Zeit am meisten geshortet? Das Portal „Visual Capitalist“ hat hierfür ein Ranking erstellt. Platz 1 belegt dabei ein Branchentreiber, dessen Chef immer wieder in den Schlagzeilen landet. Und auch eine Investmentgesellschaft ist im Ranking vertreten.

Ranking Das sind die 15 am meisten geshorteten Aktien in den USA

Auf eine schlechte Unternehmensentwicklung wetten? Shorting macht es möglich. Das Ganze wird auch als Leerverkauf bezeichnet: Der Interessent leiht die Aktien nur, verkauft sie aber trotzdem und wettet darauf, sie in der Zukunft, wenn er diesen Kauf tatsächlich bezahlen muss, zu einem niedrigeren Kurs zurückkaufen zu können. Im Gegensatz zu Long-Positionen setzt bei Short-Positionen der Händler also darauf, dass der Kurs seiner Aktie in der Zukunft sinkt.

Das Portal „Visual Capitalist“ hat mit Daten des Analysehauses Fact Set eine Liste der 15 am meisten geshorteten Aktien der USA erstellt. Sieben von diesen gehören dabei zu den 50 größten Unternehmen der Welt. Stand der Daten ist der 31. Oktober 2023. Die Liste ist dabei nach dem Dollar-Wert des Short-Interesses der einzelnen Unternehmen zu diesem Stichtag sortiert.

Um das Ranking einordnen zu können, wird noch ein weiterer Faktor genannt: der prozentuale Anteil der Leerverkäufe am gesamten Streubesitz der Aktien. Zweistellig ist dabei keiner dieser Werte – allerdings schrammt ein Unternehmen nur knapp daran vorbei.

Platz 15: Cisco 1 / 15 Cisco Systems bietet Telekommunikationslösungen an. Bildquelle: Imago Images / NurPhoto