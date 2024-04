Die Verschuldung in den USA ist in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Aktuell schlagen erhebliche schuldenfinanzierte staatliche Ausgabeprogramme (Infrastruktur, Subventionen für die Chipindustrie und Industrieansiedlungen) zu Buche. Der Schuldenstand hat sich seit dem Jahr 2012 auf zuletzt mehr als 33 Billionen US-Dollar (Stand: Ende des Fiskaljahrs 2023) verdoppelt. Nach wie vor finden die Schuldtitel der größten Volkswirtschaft der Welt internationale Abnehmer. US-Staatsanleihen bieten zwar einen deutlich höheren Zinsertrag als zu Jahresbeginn, aber das Verhältnis von Chance zu Risiko hat sich nicht wirklich verbessert. Das hohe Haushaltsdefizit von rund 6 Prozent des...

