Allokations-Experte Matthias Thiel
Was der US-Staatsanleihenmarkt über die US-Aktien im Portfolio verrät
Matthias Thiel
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Wer über US-Aktien und Dollar urteilt, sollte erst auf einen Markt schauen, den er womöglich gar nicht hält: den für US-Staatsanleihen, so Matthias Thiel. Warum er das so sieht.
Der US-Zollkonflikt, die zwischenzeitliche Abwertung des US-Dollars und eine schwer berechenbare Außenpolitik haben dazu geführt, dass viele Anleger ihre Allokation in US-Assets auf den Prüfstand stellen. Dabei galten US-Aktien und der US-Dollar lange als zuverlässige Zugpferde im institutionellen Portfolio. Der US-Aktienmarkt ist der größte und wichtigste der Welt, der US-Dollar die bedeutendste Leit- und Reservewährung. Trotzdem hat das makellose Image von US-Assets Risse bekommen.
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Über den Autor
Matthias Thiel ist Leiter Multi Asset und Taktische Allokation bei Warburg Invest.