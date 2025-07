US-Staatsanleihen stehen unter Druck – und das in mehrfacher Hinsicht. Der von vielen befürchtete „Crash“ ist bislang aber ausgeblieben. Trotz fiskalischer Eskapaden, politischer Unsicherheiten und hartnäckiger Inflationssorgen halten sich die Kurse. Doch die Kapitalströme deuten bereits auf eine schleichende Neubewertung hin.

Besonders bemerkenswert: Ausländische Investoren – immerhin für ein Drittel der US-Staatsverschuldung verantwortlich – zeigen wachsende Zurückhaltung. Die entscheidende Frage lautet daher: Vorübergehende Skepsis oder Beginn einer strukturellen Erosion?

Gegenwind aus unterschiedlichen Richtungen

Am Primärmarkt, wo das US-Schatzamt neue Papiere platziert, scheint die Nachfrage nach wie vor ordentlich: Neue Emissionen werden meist solide abgenommen, doch Anleger verlangen inzwischen höhere Prämien.

Diese Dynamik überträgt sich auf den Sekundärmarkt. Die Zinsstrukturkurve ist vor allem am langen Ende – trotz zuletzt schwächerer Konjunkturdaten – nach wie vor relativ steil. Treibende Faktoren sind vor allem makroökonomischer Natur – aber die erratische Wirtschaftspolitik spielt eine wachsende Rolle. Zwar ist die Inflationsrate vom Höhepunkt zurückgekommen, die Kerninflationsrate liegt aber anders als in Europa relativ deutlich oberhalb des 2-Prozent-Ziels.

Zudem haben sich die langfristigen Inflationserwartungen erhöht. Die Abwertung des US-Dollars verstärkt diese Bewegungen. Dennoch hat der Senat Anfang Juli 2025 den „One Big Beautiful Bill Act“ verabschiedet: ein gigantisches Paket aus Steuersenkungen, Einschnitten bei Sozialprogrammen und einer Erhöhung der Schuldenobergrenze.

Laut Congressional Budget Office dürfte es die Staatsverschuldung binnen zehn Jahren um über 3 Billionen Dollar ausweiten. Die Schuldenquote (debt held by the public) wird demnach von aktuell etwa 100 Prozent bis Ende 2034 auf 124 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen, nochmal um etwa 7 Prozentpunkte mehr als Anfang des Jahres geschätzt.

Die Konsequenz: höhere Emissionsvolumina und dauerhaft höhere Laufzeit- und Risikoprämien, besonders am langen Ende der Kurve. Auch deshalb signalisiert die Fed – anders als die EZB – beständig ein „higher for longer“. Gleichzeitig schürt die Politik jede Menge Verunsicherung auf der Seite der Handelsbilanz und der Kapitalbilanz.

Zahlen sollen die Anderen

Die Zollsätze gegenüber wichtigen Handelspartnern ändern sich fast wöchentlich und die Trump-Administration setzt unverhohlen auf eine aktive Schwächung des US-Dollars, um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zusätzlich zu steigern. Diese Politik soll zu Lasten der ausländischen Exporteure, aber auch zu Lasten der ausländischen Gläubiger gehen.

Neben dem Druck auf Fed-Chair Powell, die Zinsen rasch zu senken, wird der Druck auf ausländische Investoren dabei direkt erhöht. Für sie steigt das Risiko gezielter fiskalischer Diskriminierung. So enthielt der „One Big Beautiful Bill Act“ ursprünglich die umstrittene Section 899, die eine spezielle Quellsteuer auf die Zinseinkünfte ausländischer Halter von US-Treasuries vorsah.

Zwar wurde dieser Passus nach massiver Kritik vorerst gestrichen, die Episode hat jedoch gezeigt, wie bereitwillig Washington auch fundamentale Investorenrechte infrage stellt. Für viele ausländische Anleger hat sich dadurch die Risikowahrnehmung wohl dauerhaft verschlechtert. Auch deshalb hat Moody’s den Vereinigten Staaten – nach Fitch und S&P – die Top-Bonität entzogen – begründet mit steigender Zinslast, wachsender Schuldenquote und politischem Wirrwarr in Washington.

Warum der große Ausverkauf bisher ausbleibt

Trotz allem ist ein ungeordneter Ausverkauf bislang ausgeblieben. Das liegt an mehreren Faktoren: So gelten US-Treasuries aus Sicht von Politik und Regulierung weiterhin als der präferierte sichere Hafen. Institutionelle Investoren vor allem in den USA wie Pensionskassen und Versicherungen sind teils verpflichtet, US-Staatsanleihen zu halten. Regulatorische Änderungen wie eine Senkung der Supplementary Leverage Ratio für Banken könnten diese Art der politisch und regulatorisch getriebenen Nachfrage zusätzlich verstärken.

Zudem gibt es nach wie vor keine echten Anlagealternativen von vergleichbarem Volumen und Liquidität. Auch halten viele Notenbanken weiterhin einen Großteil ihrer Währungsreserven in den USA – das „exorbitante Privileg“ wirkt gerade in diesem Bereich noch relativ stark – schließlich steht die US-Notenbank weiterhin glaubwürdig als Käufer der letzten Instanz für Krisenphasen bereit – vor allem da ein Abverkauf von Staatsanleihen zu einer Rezession und einem Rückgang des Preisdrucks führen dürfte.

Zwei weitere jüngere Entwicklungen sind interessant. Zum einen sorgt die neue Käufergruppe der Stablecoin-Emittenten für zusätzliche Nachfrage, indem sie zweistellige Milliardenbeträge in kurzlaufenden US-Treasuries parken. Dies wirkt dann stützend, wenn diese Stablecoin-Emittenten im Ausland sitzen und eine zusätzliche Nachfrage ausüben.

Zum anderen stabilisieren Fed und Finanzministerium den Staatsanleihenmarkt derzeit auch im Verborgenen: So bietet die Fed bei Auktionen stillschweigend über ihr Soma-Programm und nimmt Anleihen damit aktiv vom Markt. Gleichzeitig verringert das Finanzministerium über gezielte buy backs aktiv das Angebot. Beides wird in ungewöhnlich hohem Maße eingesetzt und wirkt kurzfristig preisstützend. Mittelfristig erhöht sich dadurch aber das Korrekturrisiko.

Nachhaltige Erholung nur bei Kurswechsel

Die aktuelle Schwächephase von Treasuries und US-Dollar ist kein kurzfristiges Problem, sondern das Ergebnis eines unheilvollen Zusammenspiels aus hartnäckiger Inflation, expansiver Fiskalpolitik und einer politischen Agenda, die gezielt auf einen schwachen US-Dollar setzt und internationale Investoren unter Druck bringt.

Eine schnelle und nachhaltige Entspannung ist nicht zu erwarten, auch wenn es kurzfristig zu Gegenbewegungen kommen kann – wie nach dem jüngsten Abschluss eines Handelsabkommens mit der EU. Nur ein Dreiklang aus nachlassendem Inflationsdruck, fiskalischer Disziplin und berechenbaren politischen Rahmenbedingungen könnte das Vertrauen der Investoren nachhaltig zurückgewinnen.

Für Anleger heißt das: Die aktuell attraktiven Renditen sind keine Garantie für eine dauerhafte Stabilisierung. Die Risiken überwiegen weiterhin – und ein wirklich „sicherer Hafen“ sieht anders aus. Alternativen finden sich in diesem Umfeld in Europa wie auch in verschiedenen asiatischen Staaten mit stabilen Währungen und verlässlichen politischen Rahmenbedingungen.