Schon heute beträgt die Staatsverschuldung der USA mehr als rund 36 Billionen Dollar. Das entspricht mehr als 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Zur Erinnerung: Im Maastricht-Vertrag haben sich die EU-Staaten eigentlich auf eine Obergrenze von 60 Prozent geeinigt. Unter den westlichen Industrienationen schieben nur Italien und Japan einen noch höheren Schuldenberg vor sich her als die USA.

Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen muss in diesem Jahr erstmals mehr als eine Billion Dollar Zinsen für die Miesen Washingtons berappen. Der Wert übersteigt die Ausgaben fürs Militär. Und die USA verfügen über das weltweit höchste Verteidigungsbudget. Und das dürfte längst noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Im Haushaltsjahr, das im September endete, belief sich das Haushaltsdefizit auf 1,8 Billionen Dollar oder 6,3 Prozent des BIPs. Nur während der Coronapandemie und der Finanzkrise fiel das US-Staatsdefizit noch höher aus.

Haushaltskonsolidierung unwahrscheinlich

Es ist kaum zu erwarten, dass Trump hier eine Kehrtwende vollzieht. Im Gegenteil. Er will die eigentlich zeitlich befristete Senkung der Unternehmenssteuern von 28 auf 21 Prozent verlängern beziehungsweise Corporate America und wohl auch vermögende Privatpersonen steuerlich weiter entlasten. Das würde natürlich die Staatseinnahmen belasten.

Einen Teil der Einnahmeausfälle will Trump durch höhere Importzölle kompensieren. Ob und in welcher Höhe diese tatsächlich verhängt werden, ist allerdings noch offen. Absehbar ist, dass Europa und China mit entsprechenden Gegenmaßnahmen reagieren würden. Und inwieweit Trump-Buddy Elon Musk sein propagiertes Ziel, 2 Billionen Dollar pro Jahr einzusparen, erreichen wird, steht in den Sternen. Zuletzt gelang es den USA vor mehr als 20 Jahren, einen Haushaltsüberschuss zu erwirtschaften. Unterm Strich sprechen deutlich mehr Argumente für eine weitere Verschuldung als dagegen.

US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren rentieren bereits wieder mit 4,4 Prozent und damit nur unwesentlich unter dem Höchststand des vergangenen Jahres. Für den US-Staat bedeutet dies, dass er auslaufende niedrig verzinste Anleihen durch Schuldverschreibungen mit höheren Kupons ersetzen muss. Allein dadurch steigt die Zinslast. Hinzu kommen voraussichtlich neue Schulden, die ebenfalls bedient werden müssen.

Das im internationalen Vergleich hohe Zinsniveau der USA spiegelt auch ein gewisses Misstrauen der Anleger wider. Dasselbe signalisieren der stark gestiegene Goldpreis und der Bitcoin.

Steigende US-Staatsverschuldung im Blick behalten

Müssen sich Anleger nun Sorgen um eine mögliche Panik an den US-Anleihemärkten machen? Eher nicht. Dagegen spricht der feste Dollar, der nach wie vor wichtigsten Reservewährung der Welt. Eine Vertrauenskrise in den USA würde sich in einem schwächeren Greenback manifestieren, nicht in einem stärkeren. Zudem dürfte die weiterhin brummende US-Konjunktur die Steuereinnahmen stützen, sofern Trump die Steuersätze zumindest unverändert lässt. Auch wenn vorerst keine neue Finanzkrise droht, sollten Anleger jedoch die steigende US-Staatsverschuldung im Blick behalten.

US-Treasuries könnten sich als unsicherer erweisen, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Das dürfte wiederum für weiter steigende Risikoprämien sorgen, was Kursverluste bedeuten würde.

Gleichzeitig würden eine höhere Staatsverschuldung und höhere Zinsen auf US-Staatsanleihen die Ausgabenprioritäten des Staates einschränken. Für die Unternehmen würden sie die Refinanzierung wahrscheinlich erschweren, mit Sicherheit aber verteuern. Dies würde ihre Gewinne belasten. Schließlich dürfte diese Entwicklung den Handlungsspielraum der US-Notenbank einschränken, da sie auch mit einem Wiederanstieg der Inflation verbunden wäre. Im Oktober verteuerten sich Waren und Dienstleistungen bereits wieder um 2,6 Prozent, nach 2,4 Prozent im September.

Alles in allem ist zu erwarten, dass die Fed die Leitzinsen im kommenden Jahr weniger stark senken wird als die EZB. Denn die konjunkturelle Entwicklung verläuft in Europa deutlich schleppender und die Inflation geht hierzulande weiter zurück. In diesem Szenario würden US-Staatsanleihen an Wert verlieren, während europäische Bonds zulegen würden. Dieser schwierige Schuldenpfad dürfte im kommenden Jahr auf die Probe gestellt werden, wenn fiskalpolitische Debatten zu erwarten sind.

© Bethmann Bank

Über den Autor:

Steffen Kunkel arbeitet bei der Bethmann Bank als Chef-Investmentstratege. Davor war der Diplom-Volkswirt unter anderem bei der Credit Suisse und Universal Investments tätig.