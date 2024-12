Die US-Märkte erlebten in diesem Jahr eine starke Aufwärtsbewegung, beflügelt durch die Begeisterung für künstliche Intelligenz, beeindruckende Quartalsergebnisse und eine widerstandsfähige US-Wirtschaft, die von den ersten Zinssenkungen der Federal Reserve profitierte.

Im Gegensatz dazu kämpften europäische Aktien mit einer nachlassenden Wachstumsdynamik und schwächeren Unternehmenszahlen. Zusätzlich verstärkte die politische Unsicherheit in Europa die Probleme: Der Wahlsieg von Donald Trump weckte Besorgnis über zukünftige Handelsbeziehungen und geopolitische Spannungen. Innerhalb Europas trugen politische Instabilitäten wie die Uneinigkeit über den Haushalt 2025 in Frankreich und die politische Zersplitterung in Deutschland zur Unsicherheit bei und belasteten die europäischen Märkte.

Bewertungen unterscheiden sich erheblich

Um den Wert und das Potenzial von Investitionen in einer der beiden Märkte zu analysieren, ist die Bewertung der Aktien für den Anleger entscheidend. Hinsichtlich des Vergleichs zwischen europäischen und US-amerikanischen Aktien unterscheiden sich diese derzeit nicht nur in ihrer diesjährigen Performance, sondern auch in ihren Bewertungen erheblich. Ein häufig verwendetes Bewertungsinstrument ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das den Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn pro Aktie setzt.

US-Amerikanische Aktien weisen oft höhere KGVs auf als europäische, was vor allem auf die starke Präsenz von Technologieunternehmen in den USA zurückzuführen ist, die mit hohen Wachstumsraten verbunden sind. Im Gegensatz dazu sind die europäischen Märkte stärker durch traditionelle Branchen wie die Automobil- und Fertigungsindustrie geprägt, was zu niedrigeren durchschnittlichen KGVs führt.

Betrachtet man den S&P 500, so haben die "Magnificent Seven", namentlich Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla und Microsoft, wesentlich zur positiven Performance beigetragen. Allein diese Unternehmen machen derzeit rund ein Drittel der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 aus, sind aber seit Anfang des Jahres für fast 60 Prozent der Rendite des gesamten Index verantwortlich. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 liegt derzeit bei rund 31, was über dem Durchschnitt von 25 der letzten 20 Jahre liegt und vor allem auf die großen Technologieunternehmen zurückzuführen ist.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Im Vergleich dazu ist der Stoxx Europe 600 derzeit mit einem KGV von „nur“ ca. 14 verhältnismäßig günstig bewertet. Auch bei den Gewinnwachstumsraten gibt es deutliche Unterschiede zwischen europäischen und US-amerikanischen Unternehmen. In den USA stiegen die Gewinne je Aktie zuletzt um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, während sie in Europa um 13,5 Prozent zurückgingen.

KI-Boom führt zu Vorsprung der US-Märkte

Der deutliche Vorsprung der US-Märkte ist in jüngster Zeit vor allem auf den KI-Boom zurückzuführen, der maßgeblich von US-Unternehmen getrieben wird. Dabei wird der KI eine deutliche Produktivitätssteigerung vorausgesagt. Sollte der erwartete Produktivitätsschub jedoch ausbleiben oder geringer ausfallen als prognostiziert, könnten die hohen Bewertungen der US-Technologieunternehmen nicht gerechtfertigt sein und zu Kurskorrekturen führen.

In diesem Szenario sind europäische Aktien im Vorteil, da die europäischen Indizes weniger stark von IT-Werten geprägt sind. Diese geringere Gewichtung von Technologieunternehmen macht die europäischen Märkte auch weniger abhängig von KI-Erwartungen. Eine konjunkturelle Erholung in Europa würde diese zusätzlich unterstützen.

Für uns stehen in erster Linie die Qualität der Unternehmen und eine solide Bewertung im Vordergrund. Wir bevorzugen stets die günstigen Bewertungen und Einstiegszeitpunkte, beschränken uns aber auf die politisch stabileren Regionen USA, Europa und Asien-Pazifik und streben eine ausgeglichene, regionale Verteilung an. Aufgrund der Größe des Marktes sind die USA jedoch derzeit unser größter Anlageschwerpunkt.

Über den Autor:

Konstantin von Ehrlich-Treuenstätt ist Portfoliomanager bei der GAP Vermögensverwaltung in Köln.