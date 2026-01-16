Benjamin Bente beschäftigt sich in seinem Beitrag mit der US-Militäroperation in Venezuela - und warum diese fallende Risikoprämien an den Finanzmärkten zur Folge hatte.

„Operation Absolute Resolve“, so hieß die Militäroperation, in der Nicolás Maduro festgesetzt wurde. Der Jahresbeginn 2026 hat den Kapitalmärkten damit unmittelbar ein geopolitisches Ereignis geliefert, das als Belastung hätte wirken können. Die Festnahme Maduros durch US-Kräfte und seine Überstellung in die USA markiert einen tiefen Einschnitt in der politischen Ordnung Venezuelas.

Die Marktreaktion fiel jedoch nicht defensiv aus. Aktienmärkte zeigten Stärke, die Volatilität blieb niedrig, und die Allokation verlagerte sich in Richtung zyklischer Segmente. In den ersten Handelstagen nach den Ereignissen überwog ein konstruktives Marktbild. US-Aktien legten zu, insbesondere energie- und zykliknahe Sektoren entwickelten relative Stärke. Weder am Zinsmarkt noch bei klassischen Stressindikatoren kam es zu dislozierenden, also destabilisierenden Bewegungen.

Zweistellige Kursgewinne bei venezolanischen Staatsanleihen

Das aussagekräftigste Signal kam jedoch gar nicht vom Aktienmarkt, sondern interessanterweise aus dem Credit-Bereich. Venezolanische Staatsanleihen, die seit Jahren im Zahlungsausfall notieren und lange Zeit zu tiefen Cent-Beträgen gehandelt wurden, verzeichneten zweistellige Kursgewinne.

Solche Bewegungen sind typisch für institutionelle Distressed-Debt-Investoren und deuten auf die Erwartung einer realistischen politischen und rechtlichen Neuordnung hin. Dass Kapital in diesem Segment wieder Risiko eingeht, spricht für eine sinkende politische Tail-Risk-Wahrnehmung und ist ein Indikator für eine breitere Neubewertung als Kursbewegungen in liquiden Aktienindizes.

Auch der Ölmarkt reagierte kontrolliert. Brent und WTI zeigten keine Eskalationsbewegung, was darauf hindeutet, dass kurzfristige Angebotsunterbrechungen nicht als dominantes Risiko eingepreist wurden. Für die Kapitalmärkte ist diese Reaktion zentral, da Energiepreise der wichtigste Übertragungskanal geopolitischer Schocks in Inflationserwartungen und geldpolitische Pfade sind.

Solange Ölpreise moderat bleiben, bleibt auch das makroökonomische Gleichgewicht aus Wachstum, Disinflation und stabilen Realzinsen intakt. Dieses Umfeld reduziert den Druck auf die Geldpolitik, insbesondere auf die Federal Reserve, erneut restriktiv zu agieren, und wirkt damit unterstützend für Bewertungsmultiples.

Öl-Service-Dienstleister entwickelten sich stärker als Rohölpreis

Innerhalb des Energiesektors zeigte sich eine klare Differenzierung. Während der Rohölpreis selbst unter dem Eindruck langfristig steigender Angebotsoptionen verhalten blieb, entwickelten sich Öl-Service-Dienstleister deutlich stärker. Diese Divergenz ist ökonomisch konsistent und spiegelt ein Verständnis der Wertschöpfungskette wider.

Unternehmen wie Schlumberger und Halliburton profitieren weniger vom Rohstoffpreis als von Capex-Entscheidungen, Reparaturaufträgen und der Wiederinbetriebnahme bestehender Infrastruktur. Investoren positionieren sich hier entlang eines potenziell mehrjährigen Investitionszyklus, der planbarer ist als eine reine Ölpreiswette und daher ein günstigeres Risiko-Ertrags-Profil aufweist.

Auch im Verteidigungssektor war eine Differenzierung sichtbar. Auffällig war, dass europäische Anbieter stärker reagierten als ihre US-Pendants. Titel wie Rheinmetall oder Leonardo profitierten überdurchschnittlich. Die US-Intervention erhöht den politischen Druck auf Europa, militärische Handlungsfähigkeit und industrielle Kapazitäten eigenständiger auszubauen. Für Investoren bedeutet das eine strukturelle Unterstützung europäischer Verteidigungswerte, getragen von langfristigen Budgetentscheidungen und weniger von kurzfristigen geopolitischen Impulsen.

In Lateinamerika fielen die Marktreaktionen überwiegend stabil bis positiv aus. Währungen und Aktien signalisierten keine Fluchtbewegung. Für globale Investoren ist das insofern relevant, als Emerging-Market-Allokationen stark vom globalen Volatilitäts- und Zinsumfeld abhängen. Sinkende regionale Risikoprämien erhöhen die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Kapitalflüsse, insbesondere in Phasen stabiler US-Zinsen, und verstärken damit ein prozyklisches Muster, das für Risikoassets insgesamt unterstützend wirkt.

Risikoprämien könnten erneut steigen

Der konstruktive Ausblick ist aber natürlich an Bedingungen geknüpft. Eine Eskalation in Form längerer Instabilität, Sabotage von Energieinfrastruktur oder regionaler Ausweitung würde die Risikoprämien erneut anheben. Ebenso bleibt die völkerrechtliche und diplomatische Dimension des Vorgehens ein potenzieller Störfaktor. Für die Märkte bleibt aktuell jedoch der Ölpreis der entscheidende Frühindikator. Erst ein nachhaltiger, inflationsgetriebener Anstieg würde das aktuelle Gleichgewicht aus Wachstum und Disinflation infrage stellen.

Unter dem Strich verbessert die Marktreaktion auf die Venezuela-Ereignisse das Chance-Risiko-Profil für Risikoassets. Besonders die Bewegung im Distressed-Debt-Segment signalisiert institutionelles Vertrauen in eine politische Neuordnung. In Kombination mit stabiler Volatilität, moderaten Energiepreisen und intakten Investitionszyklen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der bestehende Aufwärtstrend anhalten wird. Der Jahresauftakt liefert damit eine weitere Bestätigung eines marktfreundlichen Regimes.