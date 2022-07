Geldpolitik von Fed, BoE und EZB im Vergleich USA und England gehen bei Leitzinserhöhung voran

Unter dem Druck der steigenden Inflationsraten in der Eurozone hat die EZB eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte beschlossen. Angekündigt hatten die Währungshüter zuvor nur eine Anhebung um 25 Basispunkte. Es ist die erste Zinserhöhung seit dem Jahr 2011. Seit 2016 lag der Leitzins bei null Prozent. Eine restriktivere Geldpolitik soll nun den Euro aufwerten und die Inflation dämpfen. Finanzprofis begrüßen die Anhebung, einige kritisieren aber, der Schritt komme zu spät.

Die Zentralbanken in den USA und in Großbritannien haben die Zinsen bereits deutlich früher erhöht, zeigt die Statista-Grafik. Als erste der großen Notenbanken hatte im Dezember vergangenen Jahres die Bank of England (BoE) in der Corona-Pandemie den Leitzins angehoben. Seitdem gab es bereits fünf Zinserhöhungen auf zuletzt 1,25 Prozent. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erhöhte den wichtigsten Zinssatz zuletzt um 0,75 Prozentpunkte auf auf eine Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Erst im Frühjahr 2020 hatten sowohl die Fed als auch die BoE den Leitzins zur Abfederung der wirtschaftlichen Corona-Folgen drastisch gesenkt.

Auch im Euroraum dürfte es nicht die einzige Zinserhöhung bleiben. Die EZB kündigte bei der Ratssitzung am Donnerstag bereits weitere Zinsschritte an. Experten zufolge könnte der Leitzins bis Jahresende bei einem Prozent liegen. „Der künftige Leitzinspfad des EZB-Rats wird weiterhin von der Datenlage abhängen und dazu beitragen, dass das Inflationsziel des EZB-Rats von 2 Prozent auf mittlere Sicht erreicht wird“, schreibt dazu die Zentralbank in einem Statement.