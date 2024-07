Der an Dynamik zunehmende US-Wahlkampf verspricht viele Schlagzeilen, was bei Anlegern noch für Verunsicherung sorgen wird. Ein möglicher Wahlsieg Trumps wird gerade in Europa von den Entscheidungsträgern als erhebliches Risiko gesehen, politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Auch an den internationalen Finanzmärkten werden die Wahlszenarien und Folgen intensiv diskutiert.

In den Kursen sind bisher aber kaum Sorgen vor einem Trump-Sieg abzulesen. Das hat gute Gründe. Zum einen ist ein Wahlsieg alles andere als sicher. Alles deutet auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin, Ausgang völlig ungewiss. Zum anderen halten die wirtschaftspolitischen Pläne einer möglichen neuen Trump-Administration nicht nur negative Impulse für die Finanzmärkte bereit. Dabei könnte sich die Wirkung nach Regionen und Assetklassen deutlich unterscheiden.

Wirtschaftspolitische Unsicherheit steigt bei einem Wahlsieg Trumps

Auf der Gewinnerseite könnten kurzfristig vor allem US-Aktien stehen. Denn US-Unternehmen würden von der Aussicht auf niedrigere Steuersätze, einen erneuten Abbau von Regulierung und einer Senkung der Energiekosten profitieren. Ihre Gewinnaussichten könnten sich kurzfristig teils sogar deutlich verbessern.

Auf der Verliererseite könnten neben US-Staatsanleihen vor allem europäische Assets stehen. Für beide dominieren die Risiken durch die geplanten restriktiven Maßnahmen im Bereich Handels- und Migrationspolitik sowie durch einen Druck in Richtung noch expansiverer Geld- und Fiskalpolitik.

In der Folge könnten die Inflationsprämien nicht nur in den USA steigen. Problematisch für US-Anleihen wäre dabei vor allem, wenn die Staatsverschuldung durch wenig zielgerichtete Steuersenkungen und damit verbundene Einnahmenrückgänge noch stärker steigen würde und gleichzeitig ein zunehmender politischer Druck auf die Fed von Investoren als Angriff auf die Unabhängigkeit der Geldpolitik ausgelegt würde.

Für europäische Aktien ist neben dem außen- und sicherheitspolitischen Kurs der USA vor allem die Handelspolitik relevant, welche im Fall einer durch Trump ausgelösten Beschleunigung der globalen Zollspirale vor allem die exportorientierten Unternehmen treffen würde. Allerdings ist unklar, wie nachhaltig die jeweiligen Impulse wirken.

Und wenn Trump in seiner ersten Amtszeit eines gezeigt hat, dann, dass er durchaus für Überraschungen sorgen kann, im Negativen wie im Positiven. Ein Anstieg der wirtschaftspolitischen Unsicherheit scheint deshalb die einzige Gewissheit für einen möglichen Wahlsieg Trumps. Was die Finanzmärkte daraus machen, darauf lohnt es sich nicht ex ante zu wetten.

Geldpolitik verliert die Dominanz, Überraschungen bleiben garantiert

Die Dominanz der Geldpolitik für die Finanzmärkte hat seit dem Erreichen der Zinsplateaus bereits deutlich abgenommen. Und das dürfte auch im zweiten Halbjahr so bleiben, solange sich das zyklische Bild von Wirtschaft und Inflation nicht grundsätzlich verändert. Ein Soft-Landing in den USA und eine einsetzende Erholung in Europa bleiben dabei das Basisszenario.

Global dürften die Notenbanken zwar schrittweise die monetären Konditionen etwas lockern. Die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls der Leitzinsen in Richtung der alten Tiefs ist aber gering. Relevanter ist deshalb das Ausmaß der geldpolitischen Divergenzen, die sich mehr und mehr abzeichnen.

Fed-Chef Powell senkt die Zinsen wohl langsamer als andere Notenbanken, was die strukturelle Stärke der US-Wirtschaft spiegelt. So mehren sich die Anzeichen, dass sich in den USA in den vergangenen Quartalen tatsächlich auch das Wachstumspotenzial nach oben verschoben hat. Die für einen Inflationsrückgang notwendige Angleichung von Angebot und Nachfrage findet also von beiden Seiten statt. Das Angebot wächst beim aktuellen Leitzinsniveau schrittweise in die erhöhte Nachfrage hinein.

Eine Rezession scheint für einen Abbau des Inflationsdrucks erstmals nicht notwendig zu sein. Unterstützend wirken dabei sowohl ein Produktivitätsschub durch die Dominanz der Tech-Industrie und den zunehmenden Einsatz von KI entlang der Wertschöpfungsketten als auch das zusätzliche Angebot an Arbeitskräften bei personennahen Dienstleistungen durch die hohe Migration. Beides dämpft den Lohn- und Preisdruck, trotz robuster Konjunktur.

Investoren rechnen deshalb nicht mit mehr als ein bis zwei Zinsschritten der Fed bis Jahresende. Das neue Normal dürfte bei 3,5 bis 4 Prozent liegen. In Europa gibt es bislang keine Zeichen eines Produktivitätsanstiegs. Die schwache Konjunktur legt dennoch einen etwas rascheren Inflationsrückgang nahe, sodass von der EZB zwei bis drei Zinsschritte bis Jahresende realistisch scheinen. Die Landezone für den Leitzins dürfte im Euro-Raum bei 2,5 bis 3 Prozent liegen.

Nicht zu sehr auf ein genaues Timing der Zinspfade fokussieren

Gerade mittelfristig orientierte Investoren sollten sich aber nicht zu sehr auf ein genaues Timing der Zinspfade fokussieren. Aus mehreren Gründen. Zum einen gelingt dies selbst den Prognostikern der Notenbanken äußerst selten. Denn Konjunktur und Inflation bleiben kurzfristig schwer vorhersagbar.

Zum anderen wirken sich temporär höhere Finanzierungskosten auf die Geschäftsmodelle wirklich erfolgreicher Unternehmen langfristig nur wenig aus. Vor allem aber ist die Überraschung ein zentrales Element der Wirkweise der Geldpolitik. Die am Markt gehandelten Wahrscheinlichkeiten für den Zinspfad wie auch die Äußerungen der Notenbanken geben stets nur Auskunft über die aktuelle Wirkung der Geldpolitik und haben kaum prognostische Eigenschaften.

Denn es gilt: Die Geldpolitik kann nur dann einen Impuls auf den künftigen Verlauf von Konjunktur und Inflation ausüben, wenn sie diese Erwartungen gerade nicht erfüllt. Ein eigenes Narrativ wie auch Demut zu dessen Aussagekraft bleiben deshalb unabdingbar. Und die wohl einzige Gewissheit mit Blick auf die Geldpolitik im zweiten Halbjahr ist, dass der tatsächliche Zinspfad am Ende mit großer Wahrscheinlichkeit anders aussehen wird, als es derzeit am Markt gepreist wird.

Keine hohen Einsätze auf bestimmte Szenarien wetten

Insgesamt bleibt das makroökonomische Bild auch im zweiten Halbjahr durchaus konstruktiv. Das Wirtschaftswachstum in den USA dürfte 2024 nominal bei etwa 5 Prozent liegen, in Europa bei etwa 3 Prozent. Politik und Notenbanken werden zwar für Überraschungen sorgen.

Anleger sollten sich von dieser „normalen“ Unsicherheit aber nicht verunsichern lassen und keine hohen Einsätze auf bestimmte Szenarien wetten. Vielmehr bleiben die Prinzipien des Ökonomen Joseph Schumpeter ein verlässlicher Ratgeber für die Auswahl von Wirtschaftsbereichen und Geschäftsmodellen, gerade im Aktienbereich.

Eine ausgewogene Mischung aus verlässlichen Monopolisten und innovativen Herausforderern in den globalen Wachstumstrends bringt Sicherheit und Chancen gleichermaßen. Dabei ist eine gewisse Akzentverschiebung von „Digitalisierung beziehungsweise KI“ in Richtung „E-Commerce“ und „Infrastruktur“ naheliegend.

Und die Anleihenseite könnte im zweiten Halbjahr eine noch größere Rolle spielen. Denn das höhere Zinsniveau zwingt viele Unternehmen zu Maßnahmen, von denen primär die Gläubiger profitieren. Zudem sind bei wieder positiven Realzinsen bonitätsstarke Unternehmens- und Staatsanleihen als Puffer gegen eine mögliche Rezession im Portfolio unabdingbar.