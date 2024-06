Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Deutsche Fondsgesellschaften sind davon ebenfalls betroffen, wie Thomas Richter vom BVI in einem Interview mit der Überschrift „T+1 ist ein Kraftakt für die Fondsbranche“ betont hat: „Deutsche offene Publikums- und Spezialfonds halten im Schnitt 15 Prozent des Fondsvermögens in US-Wertpapieren, in Aktienfonds liegt der Anteil sogar über 30 Prozent.“

Betroffen sei die gesamte Wertschöpfungskette vom Portfoliomanagement über den Handel, das Middle- und Backoffice bis hin zur Zusammenarbeit mit den Verwahrstellen. „Künftig müssen US-Wertpapiergeschäfte bereits am Ende des Handelstags betätigt und in die Abwicklung überführt werden“, betont Richter.