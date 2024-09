Für die US-Wirtschaft wird im Mittelpunkt stehen, was an den konjunkturellen Abschwächungsängsten aus dem Sommer wirklich dran ist. Leicht enttäuschende Zahlen vom US-Arbeitsmarkt waren ja der Auslöser für den kurzzeitigen Rücksetzer an den weltweiten Aktienmärkten Anfang August gewesen.

Bislang ist aus den US-Wirtschaftsdaten jedoch nichts ablesbar, was über die von allen Analysten erwartete leichte Abkühlung der US-Wirtschaft in kommenden Jahr hinausgeht. Der Kurzzeit-Aussetzer am Aktienmarkt wäre danach eine Mischung aus Bewertungskorrektur und dünner Ferien-Liquidität gewesen.

Ob doch noch ein Soft Landing der US-Konjunktur oder sogar ein noch schwächeres Szenario eingepreist werden muss, wird aus den kommenden Indikatoren zu Arbeitsmarkt und Produktion hervorgehen. Entsprechend hohe Aufmerksamkeit werden diese Datenveröffentlichungen an den Märkten erhalten.