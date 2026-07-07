Chefvolkswirt Johannes Mayr
Von der Lohn- zur Vermögensökonomie: Wie sich der US-Konsum revolutioniert
Johannes Mayr
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Tiefgreifender Strukturwandel der US-Wirtschaft: Der Konsum wird immer weniger von den Einkommen, sondern zunehmend vom Kapitalmarkt getragen. Die Folgen für Märkte und Anleger.
Die US-Wirtschaft überrascht seit Jahren mit ihrer Widerstandsfähigkeit. Trotz hoher Zinsen, einer erratischen Handelspolitik, einer Abschwächung des Arbeitsmarktes und einer deutlich restriktiveren Einwanderungspolitik wächst die Wirtschaft weiter. Die Investitionen rund um Künstliche Intelligenz sind dabei der sichtbarste Treiber.
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