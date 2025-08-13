Durch die Einfuhrzölle in die USA werden Lieferketten verschoben, Unternehmen müssen mit finanziellen Einbußen rechnen. Steffen Kunkel nennt Verlierer und Gewinner der Entwicklung.

Mit seiner Zollpolitik verfolgt Trump im Wesentlichen zwei Ziele: Einerseits will er höhere Staatseinnahmen generieren, andererseits will er Unternehmen dazu motivieren – oder besser gesagt zwingen –, ihre Produktion in die USA zu verlegen. Beides scheint ihm zu gelingen. Die Einfuhrzölle füllen zunehmend die Kassen Washingtons, wenngleich die Verbraucher in den USA einen großen Teil der Kosten tragen werden.

Gleichzeitig zeigt sich, dass Trump das Thema Einfuhrzölle zu einem Dauerbrenner macht. Unternehmen, die noch nicht oder nicht in ausreichendem Maße in den USA fertigen, bleibt daher kaum eine andere Wahl, als dort Produktionskapazitäten aufzubauen.

Unlängst hat Audi bekannt gegeben, ein neues Werk in den USA bauen zu wollen. Bislang werden alle in den USA verkauften Fahrzeuge importiert und unterliegen somit dem 15-prozentigen Pauschalzoll. Andere in- und ausländische Unternehmen haben schon vorher milliardenschwere Investitionen in den USA angekündigt.

Deutlich höhere Kosten

Allerdings lässt sich der Aufbau neuer Produktionskapazitäten nicht über Nacht realisieren und kostet zunächst einmal Geld. In den USA entfallen rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf Dienstleistungen. Bereits seit den 1990er Jahren ist die Produktion rückläufig. Der Aufbau neuer Produktionskapazitäten ist mit zwei großen Herausforderungen verbunden.

Erstens müssen Unternehmen nicht nur in den Auf- und Ausbau ihrer eigenen Produktionskapazitäten in den USA, sondern auch in ihre Lieferketten investieren. Dadurch steigen die Kosten und Risiken. Außerdem wird dieser Prozess einige Zeit in Anspruch nehmen, da einfache Änderungen von den Unternehmen wahrscheinlich bereits umgesetzt wurden.

Zweitens müssen die Unternehmen entscheiden, ob sie die höheren Kosten selbst tragen oder an die Endverbraucher weitergeben. Aufgrund der bislang verhängten Einfuhrzölle rechnen die Wissenschaftler der Yale-Universität mit einer zusätzlichen Inflation von 1,8 Prozent. Das bedeutet für jeden amerikanischen Haushalt eine zusätzliche Belastung von 2.400 Dollar allein in diesem Jahr.

Die von Trump angestrebte Verlagerung von Produktionskapazitäten und Lieferketten in die USA hat für die verschiedenen Branchen sehr unterschiedliche Auswirkungen. Am stärksten benachteiligt sind Unternehmen, die im US-Ausland produzieren (müssen), aber die Vereinigten Staaten als Absatzmarkt haben. Sie sind von den Einfuhrzöllen am stärksten betroffen.

Ein Beispiel hierfür ist die Schweizer Uhrenindustrie. Ihre Marketingstrategie basiert auf dem Claim „Made in Switzerland“. Würden die Schweizer Uhrenhersteller ihre Produktionskapazitäten in die USA verlegen, würden sie eines ihrer wichtigsten Alleinstellungsmerkmale verlieren. Auch kleinere Unternehmen aus dem US-Ausland sind betroffen, da sie nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten aufzubauen.

Resilient gegen Zölle

Es gibt jedoch auch nicht-amerikanische Unternehmen, die von den US-Zöllen kaum oder gar nicht betroffen sind. Dazu zählen beispielsweise die Versicherer, da die Zölle nur für Waren, nicht aber für Dienstleistungen gelten. Außerdem gibt es Firmen, die seit Jahren in den USA tätig sind und dort über große Produktionskapazitäten verfügen. Hier gibt es unter anderem bei den deutschen Autoherstellern riesige Unterschiede.

Generell dürften Global Player gegenüber kleineren Unternehmen im Vorteil sein, da sie meist bereits in den USA aktiv sind. Im Durchschnitt dürften es Dax-Unternehmen einfacher haben als MDax-Unternehmen. Gut positioniert sind auch Firmen, die wenig oder gar nicht von ausländischen Lieferketten abhängig sind, wie beispielsweise Baustoffproduzenten. Schließlich gibt es Unternehmen, die aufgrund ihrer Technologieführerschaft über hohe Markteintrittsbarrieren und damit über eine starke Preissetzungsmacht verfügen. Sie können höhere Kosten an ihre Abnehmer weitergeben.

Die Profiteure

Es gibt sogar Unternehmen, denen die US-Einfuhrzölle zugutekommen. Diese könnte man als Wegbegleiter bezeichnen. Dazu zählen Unternehmen, die den Aufbau beziehungsweise die Neuausrichtung von Lieferketten unterstützen, beispielsweise Firmen aus der Automatisierungsindustrie, Dienstleister, Softwareentwickler und Unternehmen, die Infrastrukturen aufbauen.

Anleger sollten die Absatzmärkte, Produktionsstätten und Lieferketten eines Unternehmens sorgfältig analysieren, bevor sie dort investieren. Dies gilt ebenso für die Preissetzungsmacht und die Marktposition. Zusätzlich ist die Wechselkursentwicklung des Dollars gegenüber der lokalen Heimatwährung des jeweiligen Unternehmens zu berücksichtigen. Denn der Währungseffekt schmälert die Erträge zusätzlich.

Steffen Kunkel: Er ist als Chief Investment Strategist für die Investitionsstrategie der Bethmann Bank zuständig. Zuvor war der Diplom-Volkswirt unter anderem bei Credit Suisse und Universal Investments tätig. © Bethmann Bank

Über den Autor:

Steffen Kunkel arbeitet bei der Bethmann Bank, einer Marke der ABN AMRO Bank Frankfurt Branch, als Investmentchef (Chief Investment Strategist). Davor war der Diplom-Volkswirt unter anderem bei der Credit Suisse und Universal Investments tätig.