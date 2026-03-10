Fast ein Jahr ist der „Liberation Day“ her. Zwar wächst die US-Wirtschaft – aber die Zollpolitik verfehlt ihre makroökonomischen Ziele weitgehend. Ulrich Kater analysiert warum.

Die beste Wirtschaft aller Zeiten. Darunter macht es Donald Trump nicht: In seiner jüngsten Rede zur Lage der Nation sagte der US-Präsident seinen Landsleuten ein Goldenes Zeitalter voraus, sowohl ökonomisch als auch politisch: „Die USA sind zurück“. Ob das die Experten auch so sehen, wenn anlässlich des Jahrestages des „Liberation Day“ eine erste Bilanz gezogen wird, steht dahin.

Auch die außenpolitische Rechnung ist noch nicht gemacht. Zwar hat Trump mit seiner Intervention in Venezuela einen weit sichtbaren Erfolg gelandet. Und auch im gerade begonnenen Iran-Krieg sieht es so aus, als ob die US-Regierung zusammen mit der israelischen zumindest ihre Ziele einer spürbaren Verminderung der iranischen Militärfähigkeiten, wenn nicht sogar eines Regimesturzes erreichen könnte. Aber gerade militärische Operationen tragen großen Risiken und ihre Wirkungen lassen sich erst nach Jahren beurteilen.

Ökonomische Unabhängigkeit als neuer wichtiger Pfeiler

Mit der spektakulären Ankündigung von umfassenden Außenhandelszöllen leitete Trump 2025 die Abkehr der USA von der Globalisierungsagenda der vergangenen 70 Jahre ein. Da die Globalisierung nur neue Rivalen der USA, insbesondere China, groß gemacht hätte, müsse der Zielkatalog der US-Außenpolitik neu geschrieben werden, nachzulesen in der aktuellen Version der US-Sicherheitsstrategie, die im November veröffentlicht wurde. Hier tauchte zum ersten Mal neben den geopolitischen Themen die ökonomische Unabhängigkeit als wichtiger neuer Pfeiler der strategischen Sicherheit der USA auf.

Die Trump-Regierung hat diese Leitlinie in ihren ersten Regierungsmonaten bereits in konkrete ökonomische Zielen übersetzt: Die Industrieproduktion muss nach Amerika zurückkehren. Die US-Wirtschaft darf nicht von ausländischen Rohstoff- oder Energielieferungen abhängig sein. Das notorische Leistungsbilanzdefizit der USA soll eingedämmt werden. Dazu bedarf es eines schwächeren US-Dollars. Zusätzlich ist China in seiner ökonomischen Entwicklung nicht weiter zu unterstützen, sondern im Gegenteil, möglichst auszubremsen. Auf all diese Ziele schien das Instrument der Zölle einzuzahlen, was erklärt, warum Trump Zölle zu seinem „Lieblingswort“ im US-amerikanischen Sprachschatz kürte.

Trends der makroökonomischen Variablen unverändert

Die Ergebnisse nach einem Jahr fallen unspektakulär aus. Bei den großen makroökonomischen Variablen haben sich die Trends von vor der Amtszeit Trumps nicht geändert. Das Leistungsbilanzdefizit verharrt hartnäckig bei etwa 4 Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, das Haushaltsdefizit bei 7 Prozent. Die Anzahl der Jobs im verarbeitenden Gewerbe in den USA ist im vergangenen Jahr um 80.000 zurückgegangen, im Einklang mit dem bisherigen Trend. China macht unbeirrt weiter mit seiner Strategie der weltweiten industriellen Dominanz, lässt alle Handelspartner ihre Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen spüren.

Einzig der US-Dollar hat etwa 15 Prozent seines Außenwertes verloren, was jedoch wenig mit dem Zollpaket zu tun hat, sondern mit einem weltweiten Vertrauensverlust in die US-Politik. Die Zölle sind umgekehrt der Grund dafür, dass die US-Inflationsrate noch nicht wieder im Zielbereich der US-Notenbank Fed liegt und daher die Zinsen weiter hoch bleiben müssen. Und man muss sicherlich auch unterscheiden zwischen makro- und mikroökonomischen Wirkungen.

Auf der Oberfläche des weltweiten Wachstums- und der weltweiten Inflationsentwicklung, selbst des Welthandels ist wenig zu sehen. Das reflektieren auch die Aktienmärkte, indem sie auf Meldungen aus der Welt der Zölle mittlerweile gar nicht mehr reagieren. In den tieferen Schichten der Wirtschaft, in den Branchen oder gar auf der Ebene einzelner Unternehmen, sind sehr wohl spürbare Auswirkungen vorhanden. Der Warenhandel zwischen den USA und China ist um 20 Prozent zurückgegangen. Die Exporte von Deutschland in die USA schrumpfte um 10 Prozent, dafür stieg die Ausfuhr in den europäischen Binnenmarkt deutlich an.

Gewünschte Erfolge eher unwahrscheinlich

Solche Änderungen stellen mitunter große Flexibilitätsanforderungen an Unternehmen. Die großen Börsenindizes richten sich allerdings nach den Aggregaten, nicht nach den Einzelstatistiken. Tatsächlich positiv ist, dass die USA ein relativ kräftiges Wirtschaftswachstum aufweist. Dies ist allerdings dem epochalen Boom der KI-Technologie zu verdanken. Aus Sicht einer Regierung muss man das schlicht und einfach Glück nennen, dass in der eigenen Regierungszeit Erfindungen gemacht werden, die der Wirtschaft einen solchen Schub geben.

Gegen die ganze Jubiläumsbetrachtung kann man berechtigterweise einwenden, dass es viel zu früh sei, die Effekte der neuen Wirtschaftspolitik zu beurteilen. Ein solcher Tanker, wie die US-Wirtschaft, dreht nicht binnen eines Jahres. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich die gewünschten Erfolge in ein paar Jahren einstellen, dazu sind Zollmaßnahmen gar nicht in der Lage. Damit bleibt die Erkenntnis, dass die Bedeutung des Politikwechsels in den USA eher in den geopolitischen und innenpolitischen Entwicklungen, weniger in den ökonomischen liegt.