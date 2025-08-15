Die Vereinigten Staaten verfolgen unter der Trump-Administration eine Doppelstrategie, die ökonomisch kaum aufzulösen ist: Sie wollen durch Zölle und Handelsbarrieren ausländische Anbieter zurückdrängen – und erhöhen gleichzeitig die öffentlichen Ausgaben, was den Konsum anheizt und die Importnachfrage weiter steigen lässt.

Das zunehmende Auseinanderdriften von fiskalischer und handelspolitischer Logik hat potenziell weitreichende Folgen für Kapitalströme und Währungsrelationen. Bleiben diese Ungleichgewichte bestehen, droht das Vertrauen in die Tragfähigkeit der US-Staatsfinanzen weiter zu erodieren. Dass an den Märkten mittlerweile offen über die fiskalische Stabilität der USA debattiert wird, ist ein deutliches Warnsignal.

Zölle auf nahezu alle Importe sollen die Wettbewerbsfähigkeit US-amerikanischer Unternehmen erhöhen. Die Trump-Administration setzt damit auf eine Strategie, die innenpolitisch kurzfristige Zustimmung verspricht, langfristig jedoch das Fundament der Binnennachfrage untergräbt. Denn tatsächlich wirken die Zölle wie eine indirekte Steuer auf den Konsum.

Laut Berechnungen der Yale University führen die aktuellen Einfuhrabgaben zu einem Preisanstieg von rund 1,5 Prozent – das entspricht einem durchschnittlichen Kaufkraftverlust von etwa 2.000 US-Dollar pro Haushalt. Gleichzeitig belastet die erratische Zollpolitik die Investitionsentscheidungen der Unternehmen. Die Kombination aus höheren Importkosten und politischer Unsicherheit schreckt Investoren ab und gefährdet die Standortattraktivität der USA.

Fiskalische Expansion ohne produktive Grundlage

Auf der fiskalischen Seite setzt die US-Regierung unter Trump unbeirrt auf Expansion. Das neue Steuerpaket „Big Beautiful Bill“ könnte die Staatsverschuldung in den kommenden zehn Jahren um weitere 3 Billionen US-Dollar erhöhen. Bereits heute liegt die Schuldenquote bei 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die jährlichen Zinskosten belaufen sich auf über eine Billion US-Dollar. Damit übersteigen sie die gesamten Verteidigungsausgaben – ein markantes Symbol für die finanzielle Schieflage.

Diese expansive Haushaltspolitik wäre leichter zu rechtfertigen, wenn sie auf Zukunftsinvestitionen ausgerichtet wäre. Stattdessen fließt ein Großteil in laufende Ausgaben und Steuersenkungen. In einer Volkswirtschaft mit hoher Kapazitätsauslastung und struktureller Importabhängigkeit führt dies unweigerlich zu einem wachsenden Leistungsbilanzdefizit. Denn grundlegende makroökonomische Zusammenhänge lassen sich nicht beliebig aushebeln: Wenn der Staat mehr ausgibt als er einnimmt und private Ersparnisse stagnieren, muss das Ausland die Lücke schließen.

So verschärft sich das sogenannte Zwillingsdefizit – also das zeitgleiche Auftreten eines Haushalts- und eines Leistungsbilanzdefizits – in einer Weise, die selbst für US-Verhältnisse bedenklich ist. Die USA finanzieren ihren Lebensstil zunehmend durch ausländisches Kapital. Solange der US-Dollar global als Leitwährung akzeptiert wird und US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gelten, funktioniert dieses Modell.

US-amerikanische Defizite werden nicht unendlich finanziert

Doch genau diese Prämissen könnten ins Wanken geraten. Internationale Investoren beobachten die Dynamik sehr genau. Die jüngste Abwertung des US-Dollars bei gleichzeitig hohen Renditen auf zehnjährige Staatsanleihen zeigt: Die Bereitschaft, US-amerikanische Defizite zu finanzieren, ist nicht unendlich. Ein steigender Risikoaufschlag auf US-Schulden wäre nicht nur eine fiskalische Belastung, sondern ein systemischer Schock für das globale Finanzgefüge.

Immer deutlicher wird erkennbar, wie stark sich die USA bisher auf ihre Sonderrolle im globalen Finanzsystem verlassen haben. Mit rund 59 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung bei Aktien und etwa 40 Prozent Anteil an den globalen Anleihemärkten sind sie das Schwergewicht der internationalen Kapitalmärkte. Der US-Dollar ist an rund 90 Prozent aller Devisentransaktionen beteiligt.

Doch wirtschaftliche Schwerkraft allein ersetzt keine politische Vernunft. Wenn sich Protektionismus, Populismus und expansive Fiskalpolitik in Widersprüchen verwickeln, dann leidet die Glaubwürdigkeit – und die ist im Weltfinanzsystem noch immer die wichtigste Währung.

Risiken neu gewichten – auch bei den USA

Das US-Zwillingsdefizit ist nicht nur ein haushaltspolitisches Problem, sondern Ausdruck eines politischen Zielkonflikts: Eine Nation versucht, sich über die Mechanik globaler Abhängigkeiten hinwegzusetzen – mit Rezepten aus der Vergangenheit. Doch die Welt hat sich verändert. Wer Handelskonflikte entfesselt und gleichzeitig auf die Investitionsbereitschaft anderer angewiesen ist, verliert an strategischer Souveränität.

Anleger sind gut beraten, die USA nicht länger als selbstverständlichen Stabilitätsanker zu betrachten. Flexibilität bei Duration und Währungsallokation bleibt essenziell. Vor allem aber braucht es den Mut, globale Risiken neu zu gewichten – auch wenn sie von der bisher größten Volkswirtschaft der Welt ausgehen.