Die dezentrale Börse Hyperliquid lanciert mit USDH einen eigenen Dollar-Stablecoin. Das Segment erlebt damit neue Konkurrenz – zum Vorteil der Anleger, sagt Adrian Fritz.

Mit USDH will Hyperliquid nicht einfach nur einen weiteren Dollar-Token in Umlauf bringen, sondern eine strategische Lücke schließen.

Stablecoins erleben einen historisch unvergleichbaren Höhenflug. Dies lässt sich zum einen an der Marktkapitalisierung der per Blockchain tokenisierten Fiat-Währungen ablesen: Ganze 281 Milliarden US-Dollar sind aktuell in Stablecoins investiert – im Vergleich zu 200 Milliarden US-Dollar zu Jahresanfang 2025.

Der zweite Erfolgsbeweis ist die weiter voranschreitende Adoption der Technologie durch traditionelle Zahlungsdienstleister wie Stripe und Visa. Paypal rief gar seinen eigenen Stablecoin PYUSD ins Leben, dessen Nutzung aktuell ausgeweitet wird. Diese Dienstleister nutzen oder erforschen Stablecoins exakt aufgrund ihres angedachten Zweckes: Zahlungen schnell, reibungslos und günstig zu ermöglichen – außerhalb von Bank-Öffnungszeiten, mit sofortiger Zahlungsankunft und auch grenzüberschreitend und zu vielfach günstigeren Kosten.

Zwei Dinge blieben auch im Zuge des diesjährigen Erfolgskurses konstant: Die allermeisten Stablecoins sind auf den US-Dollar notiert – und die beiden Dollar-Stablecoins USDT und USDC, ausgegeben von den Unternehmen Tether beziehungsweise Circle, beanspruchen nach wie vor den allergrößten Teil des Volumens.

Dennoch drängt nun ein weiterer Mitbewerber auf den Markt: USDH, ein Dollar-Stablecoin der Defi-Börse Hyperliquid.

Warum überhaupt ein neuer Stablecoin?

Hyperliquid gilt derzeit als eine der am schnellsten wachsenden dezentralen Börsen und hat sich mit innovativer Infrastruktur und hoher Handelsaktivität zu einem der zentralen Knotenpunkte im Derivatehandel im dezentralen Finanzwesen entwickelt. Mit USDH will Hyperliquid nicht einfach nur einen weiteren Dollar-Token in Umlauf bringen, sondern eine strategische Lücke schließen.

Bislang floss der größte Teil der auf der Plattform gehandelten Stablecoin-Liquidität über externe Anbieter wie Tether oder Circle. Damit gingen jedoch auch zentrale Ertragsquellen an diese Unternehmen verloren: Die Zinsen, die auf die als Sicherheit hinterlegten Reserven erwirtschaftet werden, landen bei den Emittenten – nicht bei der Börse selbst oder deren Nutzern.

USDH soll genau hier ansetzen: Indem die Stablecoin-Emission ins eigene Ökosystem geholt wird, kann Hyperliquid die Kontrolle über Liquiditätsströme, Handelsgebühren und Zinserträge behalten. Ein Teil dieser Erträge könnte wiederum zurück in die Plattform fließen – etwa in Form von Rückkäufen des Hype-Tokens oder gezielten Nutzeranreizen. So entsteht ein selbstverstärkender Kreislauf, der nicht nur die Börse stabilisiert, sondern auch ihre Community bindet.

Wettbewerb mit Symbolcharakter: Vorteile für Krypto-Nutzer

Interessant ist, dass Hyperliquid über die Frage, welche Institution für die eigentliche Ausgabe des Stablecoins verantwortlich sein sollte, nicht zentral entschied. Stattdessen wurde nach einer Wahl das Start-up Native Markets dafür ausgewählt – von den Validatoren von Hyperliquid, nicht vom Kernteam. Diese Dezentralität verschafft dem Projekt zusätzliche Legitimität.

Gleichzeitig schläft die Konkurrenz nicht: Kaum war das Voting abgeschlossen, kündigte Circle an, USDC künftig nativ auf Hyperliquid anzubieten. Ursprünglich war USDC auf Hyperliquid zwar handelbar, aber nur über sogenannte „Bridges“. Das heißt: Nutzer mussten ihre USDC von anderen Blockchains wie Ethereum oder Solana über technische Zwischenschritte ins Hyperliquid-Ökosystem bringen. Diese Verfahren sind oft umständlich, kosten Gebühren und bergen Sicherheitsrisiken, da sie von externen Bridge-Protokollen abhängen.

Mit seiner Cross-Chain-Infrastruktur und globalen Reichweite bleibt USDC für viele Trader attraktiver – zumal ein Großteil der Stablecoin-Reserven wie erwähnt in USDC gehalten wird. Damit zeichnet sich ein direktes Duell ab:

USDH, lokal verankert und mit Rückkopplung ins Hyperliquid-Ökosystem

USDC, international etabliert, hochliquide und mit starker Markenbekanntheit

Für Nutzer dürften aus diesem Konkurrenzkampf in erster Linie Vorteile entstehen: mehr Auswahl, bessere Konditionen und zusätzliche Features.

Wachsender Stellenwert – wachsendes Marktumfeld

Für die Branche und speziell Hyperliquid als Krypto-Plattform bedeutet ein neuer Stablecoin eine Zunahme der Marktdynamik, bedingt durch die Tatsache, dass immer mehr Gelder in Stablecoins fließen.

Für Endnutzer bringt er ebenfalls Vorteile: Sie können nun aus mehr Angeboten wählen. Zusätzlich sind Stablecoin-Emittenten umso mehr bemüht, Argumente zu bieten, dass ihre Stablecoin gewählt wird – etwa durch bessere Handelbarkeit, noch niedrigere Gebühren oder die Generierung von Rendite durch das Halten der Coins, sei es über Zinsprogramme bei Krypto-Börsen, durch die Teilnahme an Defi-Lending-Protokollen, oder indem Emittenten selbst einen Teil der mit den Reserven erwirtschafteten Zinserträge an die Nutzer weitergeben.

© 21 Shares

Über den Autor

Adrian Fritz verantwortet als Head of Research die Forschungsabteilung von 21.co. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft von 21 Shares, einem Emittenten von Krypto-ETPs.