USM Finanz erweitert Fondspalette Neuer Währungs- und Dax-Fonds auf Basis des USM-Rot-Grün-Indikators

USM Finanz baut ihre Fondspalette auf Basis des Rot-Grün-Indikators aus. So haben bereits am 7. Oktober 2014 der USM - Signal Währung FX Global und der USM - Signal DAX Systematic Fonds ihre Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland erhalten.