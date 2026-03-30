Während die Welt um Öl kämpft, setzt Pangaea Life auf Wasser, Wind und Sonne. Uwe Mahrt über echte Energiesicherheit und wie nachhaltig eine 100 Jahre alte Siemens-Turbine läuft.

Der Krieg im Nahen Osten zeigt, wie groß die Abhängigkeit Europas von Öl und Gas ist. Bereits seit 2018 investiert der Blue Energy Fonds von Pangaea Life hauptsächlich in Erneuerbare Energien. Uwe Mahrt, Geschäftsführer von Pangaea Life, erklärt die Strategie.

DAS INVESTMENT: Herr Mahrt, die Ölpreise sind enorm gestiegen, LNG-Lieferungen fallen aus – die Welt erlebt wegen des Kriegs im Nahen Osten einen massiven Energieschock. Wie blicken Sie als Initiator eines nachhaltigen Energiefonds auf diese Krise?

Uwe Mahrt: Das ist natürlich eine dramatische Situation, die zeigt, wie verwundbar wir sind, wenn wir auf fossile Brennstoffe setzen. Es überrascht sicherlich niemanden, dass die Nachfrage nach unserem Blue Energy Fonds seit Ende Februar gestiegen ist. Diese Entwicklung bestätigt im Grunde genau das, worauf wir seit Jahren setzen.

Wie meinen Sie das?

Mahrt: Erneuerbare Energien sind nicht nur eine Antwort auf den Klimawandel, sondern auch auf Fragen der Energiesicherheit. Der Blue Energy Fonds investiert in Photovoltaik, Wind- und Wasserkraftanlagen sowie in Energiespeicher. Diese Anlagen sind unabhängiger von geopolitischen Krisen als fossile Brennstoffe. Die Sonne scheint, der Wind weht, das Wasser fließt – egal, was in der Straße von Hormus passiert.

Der Blue Energy Fonds zeigt seit Auflage im Juni 2018 eine Bruttowertentwicklung von 6,0 Prozent pro Jahr. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Entwicklung – gerade in einem Marktumfeld, das im aktuellen Factsheet als „Übergangsphase“ beschrieben ist?

Mahrt: Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Natürlich wäre ein bisschen mehr immer schön, aber wir haben ein Fondsvolumen von über 513 Millionen Euro erreicht und sind mit einer Investitionsquote von 85 Prozent in operativen Anlagen sehr solide aufgestellt. Was mich besonders freut: Speicher- und Wasserkraftprojekte stützen das Portfolio enorm. Die politischen Entwicklungen haben uns in den vergangenen Jahren sicherlich Rendite gekostet, aber die Tendenz zeigt eindeutig nach oben. Vor allem langfristig.

Was macht Sie so optimistisch, dass das Momentum für nachhaltige Energieprojekte zurückkommt?

Mahrt: Es ist eigentlich verrückt, dass das Thema KI, das ja einen sehr hohen Energiebedarf hat, noch nicht stärker durchgeschlagen ist. Der Energiebedarf wird massiv steigen – auch durch die Elektromobilität. Und wer wird am Ende die Nase vorn haben? Diejenigen, die die zuverlässig günstigste Energie anbieten können. Das haben wir in Deutschland ein bisschen verpasst, als wir auf günstiges Öl und Gas aus Russland oder dem Nahen Osten gesetzt haben.

Die Investitionsprojekte von Pangaea Life sind über Europa verteilt. | Bildquelle: Pangaea Life

Das Portfolio des Blue Energy Fonds ist breit diversifiziert: 33 Prozent Wind, 33 Prozent Sonne, 18 Prozent Speicher, 8 Prozent Wasser. Das klingt nicht nach Zufall.

Mahrt: Richtig, diese Diversifikation sorgt für Widerstandskraft. Dazu sind wir in zehn europäischen Ländern investiert – von Dänemark über Spanien und Portugal bis nach Polen und Litauen.

Welche Rolle spielen Wasserkraft und Speicher im Portfolio?

Mahrt: Eine sehr große. Ich bin ein Riesenfan von Wasserkraftwerken, weil das so ein Evergreen ist. Stellen Sie sich mal vor: Wir haben in Spanien Turbinen von Siemens aus den 1920er-Jahren, die einwandfrei laufen. Man hatte uns ein Recovering vorgeschlagen, aber der Unterschied wäre so minimal gewesen, dass wir gesagt haben: Wir lassen die Siemens-Turbinen drin. Das finde ich einfach toll – einmal installiert, laufen die Anlagen über Jahrzehnte.

Und bei Batteriespeichern sind wir relativ früh eingestiegen. Wir haben in Belgien einen der ersten Speicher in Europa gebaut und damit enorme Renditen erwirtschaftet. Zuletzt haben wir einen der größten Speicher in Strübbel im Kreis Dithmarschen in Betrieb genommen. Schleswig-Holstein hat das Problem, dass viele Windräder bei Überkapazitäten abgestellt werden müssen. In solchen Phasen bekommen wir den Strom entweder kostenlos oder sogar mit Aufschlag geliefert und füllen damit unsere Speicher, um ihn später wieder zu verkaufen. Ich glaube, erneuerbare Energie ohne Speicher ist gar nicht mehr denkbar.

Sie waren kürzlich selbst in Portugal und haben sich Wasserkraftwerke angeschaut. Was haben Sie dort erlebt?

Mahrt: Das war oben in den Bergen, oberhalb von Sagres. Wir haben dort 21 Anlagen in Nord- und Zentralportugal, teilweise in einem Kaskadensystem – fünf Turbinen hintereinander geschaltet. Das Schmelzwasser von einem Skigebiet wird gesammelt, und ab September, Oktober läuft das Wasserkraftwerk unter Volllast. Je nachdem, wie viel Schnee fällt, haben wir bis März volle Becken und können unter Volllast laufen. Durch das Sperrwerk, das wir gebaut haben fließt jetzt 365 Tage im Jahr Wasser.

“ Du kannst nicht einfach als ausländischer Investor irgendwo Anlagen hinstellen – du musst die Einheimischen mitnehmen auf diesem Weg. Uwe Mahrt CEO von Pangaea Life

Sperrwerk, Skigebiet – stößt man da nicht auf Widerstand?

Mahrt: Früher war der Fluss ab Mai, Juni komplett trocken. Gerade bei den Wasserkraftwerken war mir wichtig, auch mit den Bauern zu sprechen, ob sie jetzt einen Nachteil haben. Aber tatsächlich überwiegen die Vorteile. Ein Bauer sagte mir: „Ich musste früher immer meine Kühe im Sommer hochtreiben, weil es unten zu trocken war.“ Nun ist in seiner Senke sogar im September noch genug grünes Gras. Das ist für ihn ein Riesengewinn.

Uns ist das ganz wichtig: Du kannst nicht einfach als ausländischer Investor irgendwo Anlagen hinstellen – du musst die Einheimischen mitnehmen auf diesem Weg. Deshalb gucke ich mir jedes Investitionsprojekt persönlich an und spreche mit den Leuten. Aber einmal dachte ich wirklich, dass ich Ärger bekomme.

Erzählen Sie!

Mahrt: Bei dem Wasserkraftwerk in Portugal haben wir einen Spezialfilter vorgesetzt, sodass nun kristallklares Wasser bis in den Dorfbrunnen fließt. So sauber, dass die Leute sich dort ihre Flaschen abfüllen. Als ich vor Ort war, kam der örtliche Kioskbesitzer auf mich zu und sagte: „Sie sind also der Mann, der mir hier den Umsatz raubt! Die Leute kaufen bei mir kein Wasser mehr. Die füllen sich das jetzt hier im Brunnen ab.“ Ich sah schon Ärger auf mich zukommen, aber dann lachte er und sagte: „Keine Sorge: Die kaufen jetzt dafür mehr Bier.“ (lacht)

Im Factsheet wird das Agrivoltaik-Projekt in Catania auf Sizilien als Erfolgsstory hervorgehoben. Was macht es so besonders?

Mahrt: Das ist ein fantastisches Projekt. Dort verbinden wir moderne Solartechnologie mit traditioneller Landwirtschaft. Zwischen den Modulen wachsen Kräuter, Olivenbäume und lokale Kulturen. Auf rund 100 Hektar entsteht eine Photovoltaikanlage mit über 52 Megawatt Peak, die künftig rund 27.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgen soll. Eine Laufzeitverlängerung und eine optimierte Betriebskostenstruktur stärken zusätzlich die langfristige Ertragsbasis. Das ist genau das, was wir wollen: Energie erzeugen, ohne die Landschaft zu zerstören.

Agrivoltaik: Photovoltaik trifft Landwirtschaft. | Bildquelle: iStock | lizenziert von Pangaea Life

Wie wichtig ist die Kombination aus Versicherungsmantel und nachhaltigen Sachwerten für die Akzeptanz bei Vermittlern?

Mahrt: Sehr wichtig! Natürlich geben Vertriebler auch an uns weiter, dass junge Leute mehr Flexibilität wollen. Aber auch bei der jungen Generation spielt das Thema Sicherheit eine große Rolle – gerade in diesen Zeiten. Wenn man einen grundsoliden Partner wie die Bayerische im Hintergrund hat, fördert das das Vertrauen. Dass es sich bei unserem Mutterkonzern um einen Beamtenversicherer handelt, ist da gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil.

Stand März 2026 verwaltet der Blue Energy Fonds rund 514 Millionen Euro. Was trauen Sie Ihrem Fonds noch zu?

Mahrt: Ich rechne damit, dass wir den Fonds auf eine Milliarde Euro aufbauen können und damit einen guten Anteil an der Energiewende haben werden. Der Energiebedarf ist da, und die Speicher- und Wasserkraftprojekte geben uns die Stabilität, die wir brauchen.

Wo steht Pangaea Life in fünf Jahren?

Mahrt: Ich sehe uns neue Märkte erschließen. Als ich 2017 hier angetreten bin, wollte ich das Thema Investment stärker machen. Und ich freue mich, dass ein 190 Jahre alter Beamtenversicherer wie die Bayerische sagt: Ich gehe auch mal weg von klassischen Rentenversicherungen, mache eigene Fonds und baue das auf. Pangaea Life ist für die Bayerische ein wichtiger Impulsgeber. Ich glaube, Pangaea ist erst der Anfang. Gemeinsam werden wir das Thema Pangaea Global Invest vorantreiben – auch über Deutschland hinaus.