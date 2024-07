Stefan Gronbach © HUK-COBURG

Der Versicherungskonzern Huk-Coburg und Uwe Stuhldreier gehen ab sofort getrennte Wege. Der 54-Jährige verantwortete seit 2016 im Vorstand des Direktver­sicherers Huk24 die Ressorts Marketing und Vertrieb. „Bis ein Nachfolger gefunden ist und vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), übernimmt Stefan Gronbach (60), Vorstand Vertrieb und Marketing der Huk-Coburg, gemeinsam mit dem neuen Technik-Vorstand Daniel Schröder (36) die Führung des Unternehmens“, heißt es von dem mit rund 13,9 Millionen versicherten Kraftfahrzeugen größten Autoversicherer Deutschlands.

Huk24 sucht neuen Vertriebsvorstand

Allianz will Kfz-Policen-Marktführer überholen

Der ärgste Mitbewerber im deutschen Markt der Autoversicherer, die Allianz, will an den Coburgern vorbeiziehen und holt dazu jetzt Stuhldreier an Bord. Er wechselt im April nächsten Jahres als Deutschland-Chef zu Allianz Direct, um in den Vorstand des konzerneigenen Direktversicherers aufzurücken. Als Verantwortlicher für das Ressort Deutschland leitet er dann alle Aktivitäten im Heimatmarkt des Online-Anbieters. In dieser Funktion wird er an Philipp Kroetz berichten. Mit dem langjährigen Huk24-Manager wolle man nun „die deutschen Marktanforderungen gezielter adressieren“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Allianz Direct.

Der promovierte Betriebswirt Stuhldreier leitete vor seinem Wechsel zu Huk24 den Bereich Marketing und Customer-Relationship-Management des Direktversicherers Cosmos Direkt. Auch dieser in Saarbrücken ansässige Versicherer setzt im Vertrieb und bei der Kundenbetreuung ausschließlich auf den direkten Kontakt ohne Außendienstmitarbeiter. Das Unternehmen aus der Generali-Gruppe bietet am deutschen Markt ebenso wie Huk24 neben Kfz-Policen (Bruttobeiträge aus der Kfz-Haftpflichtversicherung in 2022: 157,5 Millionen Euro) weitere Kompositversicherungen für Endkunden an. Die dabei gesammelten Erfahrungen habe er genutzt, um in seinen acht Jahren für die Coburger „das Unternehmen als Deutschlands führendem Online-Versicherer“ aufzustellen, sagt Klaus-Jürgen Heitmann, Vorsitzender des Huk24-Aufsichtsrates.

Allianz-Marke mehrmals umbenannt

Stuhldreiers neuer Arbeitgeber aus dem Münchener Allianz-Konzern wurde im Jahr 1999 unter dem Namen Vereinte Spezial Versicherung gegründet. 2005 startete man dann die Marke Allianz24 für den Direktvertrieb über das Internet. Doch das rief Ärger bei den mehr als 10.000 Allianz-Vertretern hierzulande hervor, die gegen den Ausbau des Online-Geschäfts protestierten. Seit 2009 trat der Direktversicherer daher unter dem neuen Namen Allsecur auf, der weniger Konkurrenz zum traditionellen Allianz-Vertrieb signalisierte. Doch 2019 wurde die Firma dann erneut umbenannt: in Allianz Direct. Der Anbieter aus München ist nicht unter den 20 größten Kfz-Haftpflichtversicherern in Deutschland (siehe Grafik oben) vertreten. Denn die Bruttobeitragseinnahmen in diesem Bereich lagen laut dem Geschäftsbericht für das Jahr 2022 nur bei rund 85,0 Millionen Euro.