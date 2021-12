Uwe Zimmer zum Ölpreis „Es gibt wahrscheinlich mehr Öl als wir glauben“

Der Einbruch von über 110 US-Dollar pro Barrel auf unter 50 Dollar pro Barrel innerhalb von sechs Monaten kann meines Erachtens nicht nur allein durch höhere Produktion und niedrigere Nachfrage verursacht worden sein. Hier sind Spekulanten und Hedgefonds am Werk – wie im Sommer 2008. Wenn die ihre Positionen schließen, werden wir einen schnellen Anstieg sehen, 75 Dollar pro Barrel sollten dann wieder drin sein. Wenn kein weiterer Druck im Preis nach unten stattfindet, kann das relativ schnell passieren.Das wird lange dauern. Es werden immer wieder neue Quellen erschlossen. Ferner ist überhaupt nicht klar, wie hoch die Reserven der großen Förderländer tatsächlich sind. Immer wieder wurden in der Vergangenheit die Angaben angepasst. Meine Quellen in der arabischen Welt vermuten, dass dies mit Absicht geschieht. Niemand soll wissen, wie viel Ölreserven Saudi Arabien, Irak, Kuwait, Abu Dhabi, Bahrain, Iran und so weiter wirklich haben. Die früheren Befürchtungen aus den 70er Jahren, dass die Reserven noch 80 Jahre reichen könnten und dann geht das Licht aus, sind immer wieder gekippt worden. Es gibt wahrscheinlich mehr Öl, als wir alle glauben. Aber durch Nachfrage, stärkere Konjunktur, künstliche Verknappung und Spekulation werden wir auch wieder höhere Preise sehen. Die Welt hat bei 10 Dollar pro Barrel und bei 150 Dollar pro Barrel funktioniert.Es gibt die großen Ölgesellschaften selbst, Exxon Mobile, RD und Co., Fonds, ETF`s auf Öl und auf Ölfirmen, Zertifikate auf Öl, Futures und Optionen auf Futures. Alle Derivate sind eher für spekulative Investoren. Vor allen Dingen Futures sind extrem riskant.