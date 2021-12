Andreas Görler über Investment-Strategien Diese 7 Fehler sollten Sie bei der Aktienanlage vermeiden

Die Zahl der Aktienanleger ist in Deutschland nach wie vor gering. Dennoch finden immer wieder neue Anleger Gefallen an der Börse. Wer als Anfänger erfolgreich anlegen will, sollte einige Fehler unbedingt vermeiden. Vermögensverwalter Andreas Görler listet die Problemzonen auf.