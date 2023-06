Teilen

Neuer Service V-Bank bietet Kunden Krypto-Investments an

Die Münchner V-Bank will ihren Kunden ab sofort Investitionen in Kryptowährungen ermöglichen. Der neue Service sei für Interessierte ohne technologische Brüche direkt in den Bankdepots umsetzbar. Was die V-Bank perspektivisch in dem Bereich außerdem noch vorhat, steht hier.