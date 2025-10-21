V-Bank erhält als erste reine Depotbank Europas Mica-Lizenz
Die V-Bank hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) die Mica-Lizenz erhalten. Damit darf die Münchner Depotbank EU-weit Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte anbieten. Nach eigenen Angaben ist sie die erste reine Depotbank in Deutschland mit dieser Zulassung.
Die Lizenz ermöglicht der V-Bank, Kryptowährungen und tokenisierte Wertpapiere für ihre Geschäftspartner zu verwahren und zu handeln. „Die Mica-Lizenz ist eine wichtige Grundlage für die nächste Entwicklungsstufe digitaler Finanzdienstleistungen“, erklärt Vorstand Stefan Lettmeier. Vermögensverwalter könnten ihren Kunden damit die rechtskonforme Verwahrung digitaler Vermögenswerte anbieten.
Die Bank bietet bereits Kryptoverwahrlösungen, den Handel mit Kryptowährungen sowie die Abwicklung tokenisierter Wertpapiere und Fondsanteile an. Im Sommer 2025 hat sie die eigene Verwahrung von Tokens umgesetzt. Das Angebot umfasst auch die Unterstützung bei der Tokenisierung realer Vermögenswerte.
Die europäische Mica-Verordnung (Markets in Crypto-Assets Regulation, mitunter auch Micar abgekürzt) schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte in der EU. Sie legt Standards für Marktstabilität und Anlegerschutz fest.
Die V-Bank konzentriert sich auf Depot- und Kontoführung für unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices und vermögensverwaltende Banken.