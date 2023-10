Mit Ex-Mitarbeitern der DZ Privatbank V-Bank eröffnet Niederlassung in der Schweiz

Die V-Bank hat in Zürich eine Vertretung für die Schweiz eröffnet. Damit hat die führende deutsche Depotbank für unabhängige Vermögensverwalter ihren ersten Standort außerhalb ihres Heimatmarkts. Von dem neuen Domizil in der Seefeldstrasse will die V-Bank das Geschäft mit Depotbankdienstleistungen für Schweizer Vermögensverwalter in Deutschland ausbauen. Rund 60 Schweizer Vermögensverwalter und Family Offices sind derzeit Kunden bei dem Münchener Institut.

„Für uns als Partner der Vermögensverwalter ist die Schweiz ein attraktiver Markt, den wir mit großem Interesse beobachten“, sagt Lars Hille, Vorstandsvorsitzender der V-Bank. „Wir haben dort bereits eine Reihe von Geschäftspartnern, die unsere Services nutzen. Und natürlich knüpfen wir auch gerne neue Kontakte. Die Eröffnung einer Vertretung vor Ort war daher ein logischer Schritt.“

Führungspersonal ehemals bei der DZ Privatbank

Die Repräsentanz wird geleitet von Richard Manger. Er war unter anderem langjähriger Vorstand und Generaldirektor der DZ Privatbank in Zürich und Luxemburg. Seit mehreren Jahren ist er im Aufsichtsrat der V-Bank. Auch Gerhard Kosinowski ist an der neuen Züricher Niederlassung tätig. Er war zuvor ebenfalls bei der DZ Privatbank verantwortlich für den Vermögensverwalter-Desk. Aus München heraus werden zudem bestehende Schweizer Kunden der V-Bank sowie potenzielle neue Interessenten von Dietmar Hubner betreut. Er hat für die V-Bank das Geschäft in der Schweiz aufgebaut und verantwortet seit mehr als zehn Jahren die Betreuung der unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz.

Über die V-Bank

Die V-Bank verwahrt für ihre Geschäftspartner mehr als 43 Milliarden Euro. Die Bank ist auf die Depot- und Kontoführung sowie auf die Wertpapierabwicklung für unabhängige Vermögensverwalter, Single Family Offices, vermögensverwaltende Banken und ausgewählten institutionelle Kunden spezialisiert. Vermögensverwalter und Family Offices stellen auch den Großteil der Aktionäre der V-Bank dar.