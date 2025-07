Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 18. Juli 2025

Die Münchner V-Bank hat laut eigenen Angaben die Marke von 60 Milliarden Euro verwahrtem Vermögen überschritten. Das Institut wuchs binnen zwölf Monaten um zehn Milliarden Euro. Ende 2024 lagen die Assets under Custody bei 57,2 Milliarden Euro.

Zum 30. Juni führte die V-Bank 68.800 Endkundendepots. Das waren 4.200 mehr als Ende 2024. Die Zahl der Geschäftspartner stieg von 499 auf 502. Parallel baute das Institut seine Belegschaft von 152 auf 169 Mitarbeitende aus, mittlerweile sind es 175 Beschäftigte.

Die V-Bank profitiert von strukturellen Veränderungen im deutschen Depotbank-Markt. Viele kleinere Institute haben in den vergangenen Jahren ihre Depotdienstleistungen eingestellt oder an spezialisierte Anbieter ausgelagert. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen, was den Kostendruck erhöht.

Die Zielgruppe der V-Bank sind unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices, vermögensverwaltende Banken und institutionelle Kunden.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Digitale Assets als strategisches Projekt

Für 2025 hat die V-Bank mehrere strategische Projekte angekündigt. Dazu gehört die Verwahrung digitaler Assets in eigener Verantwortung, mit der die Depotbank bereits im Juli gestartet ist. Vorher arbeitete das Institut mit externen Partnern zusammen, um Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte zu verwahren.

Ein weiteres Projekt ist die Gründung einer Depotbank in der Schweiz. Vorstandschef Lars Hille begründet diesen Schritt mit dem Kundenbedarf: „Wir wollen für unsere Geschäftspartner die Möglichkeit schaffen, dem Bedarf ihrer Kunden nachzukommen und auch auf der anderen Seite der Schweizer Grenze für sie da sein zu können.“