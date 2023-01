V-Bank Neue Spezialistin für Nachfolgeplanung an Bord

Vermögensverwalter sind nicht nur bei der Geldanlage gefragt – sie können ihren Kunden vielfach auch in umfassenderen Fragen weiterhelfen, etwa beim Thema Vererben. Die Münchner V-Bank hat sich auf die Fahnen geschrieben, ihre Kunden bei dieser Dienstleistung unter die Arme zu greifen. Dafür war bereits 2019 Nachfolgespezialist René Niemann an Bord gekommen. Jetzt baut die auf Vermögensverwalter spezialisierte Depotbank ihren Service mit einer zweiten Ansprechpartnerin aus: Neu an Niemanns Seite ist die Juristin Naomi Bitter.

Die 27-Jährige Volljuristin habe sich seit dem vergangenen Sommer bei der V-Bank in das Thema eingearbeitet, berichten die Münchner. Zuvor hatte Bitter bei einer auf Erbrecht spezialisierten Kanzlei gearbeitet. Parallel zu ihrer Tätigkeit für die V-Bank durchläuft die 27-Jährige derzeit außerdem einen vertiefenden Masterstudiengang zu Erbrecht und Unternehmensnachfolge.

Nachfolgeplanung – eine lohnende Zusatzleistung

„Die richtige Planung der eigenen Vermögensnachfolge ist ein immer stärker nachgefragter Service bei unseren Geschäftspartnern und ihren Kunden“, beobachtet V-Bank-Vertriebsvorstand Florian Grenzebach. Den Kunden der V-Bank gibt er den Tipp: „Vermögensverwalter sind immer wieder positiv überrascht, was sie alles über Ihre Kunden in einem Planungsprozess erfahren – und entsprechend mehr für diese tun können.“ Er lädt ein: „Statt teuer eigene Kompetenzen aufzubauen, stehen unsere beiden Fachkräfte jederzeit allen unseren Kunden zur Verfügung.“

Auf Wunsch können V-Bank-Kunden Unterstützung in Nachfolgefragen, Hilfe bei Planungsgesprächen, Kundenveranstaltungen oder Mitarbeiterschulungen erhalten. Den Beratungs-Service bieten die Münchner auch virtuell an.

Die V-Bank hat sich auf eine enge Nische im deutschen Depotbank-Markt spezialisiert: unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices. Sie zählt nach Angaben des Unternehmens aktuell rund 450 Kunden. In mehr als 43.000 Depots verwalten diese rund 35,8 Milliarden Euro für ihre Kunden. Die Münchner weisen Stand Juni 2022 eine Bilanzsumme von 4.094 Euro aus und haben 2021 10,6 Millionen Euro Gewinn gemacht.