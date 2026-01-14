Die V-Bank steigert ihr verwahrtes Vermögen auf 66 Milliarden Euro. Die Transaktionen legen laut eigener Aussage um 29 Prozent zu. Die Kundenzufriedenheit sinkt leicht.

Die V-Bank hat ihr verwahrtes Vermögen (Assets under Custody) im Jahr 2025 laut eigenen Angaben um 15 Prozent auf 66,02 Milliarden Euro gesteigert. Ende 2024 waren es noch 57,16 Milliarden Euro. Auffällig ist das Transaktionsgeschäft: Mit rund 2,1 Millionen Wertpapiertransaktionen verzeichnete das Institut 29 Prozent mehr Geschäfte als im Vorjahr.

Das Lombardkreditvolumen – also die Kreditvergabe gegen Wertpapiersicherheiten – wuchs um fast die Hälfte auf 500 Millionen Euro. Die Zahl der betreuten Endkundendepots stieg auf rund 73.200, ein Plus von 13 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Geschäftspartner leicht auf 504.

Technologie als zentrales Handlungsfeld

„Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen unserer Partner“, sagt Vertriebsvorstand Florian Grenzebach. Die V-Bank beschäftigte Ende 2025 am Standort München 182 Mitarbeitende, 24 mehr als im Vorjahr.

Eine von einem unabhängigen Institut durchgeführte Kundenzufriedenheitsbefragung zeigt ein gemischtes Bild: Die Gesamtzufriedenheit sank von 1,56 auf 1,81 (Schulnotensystem), die Weiterempfehlungsbereitschaft fiel von 95 auf 89 Prozent. Grenzebach identifiziert Technologie als zentrales Handlungsfeld. Die Bank investiere weiter, um individuelle Begleitung mit modernen Prozessen zu verbinden.