Zum zwölften Mal hat die V-Bank am vergangenen Freitag zum Vermögenstag nach München eingeladen. Die Veranstaltung im Hotel Leonardo Royal richtete sich sowohl an Kunden der Depotbank, zu denen unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices gehören, als auch an Interessierte. Mehr als 400 Gäste kamen zu dem Branchentreffen.

Auf dem Programm standen neben diversen Vorträgen unter anderem der Hauptvortrag von Philipp Vorndran, Partner bei Flossbach von Storch, zum Thema „Realer Vermögenserhalt wird die Herausforderung für die nächsten Jahre“ sowie „Reißen, Stoßen, Kämpfen – mein harter Weg an die Spitze“ von Matthias Steiner, Olympiasieger, Welt- und Europameister im Gewichtheben.

Die V-Bank arbeitet rund 482 Häusern (Stand Ende 2023) zu und betreut mehr als 56.000 Depots mit einem Vermögen von mehr als 45,2 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die Münchner nach eigenen Angaben ein Vorsteuerergebnis von 38,2 Millionen Euro.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die besten Bilder des zwölften Vermögenstags.