Steven R. Gorham

In den vergangenen zehn Jahren dominierte ein Umfeld rückläufiger Zinsen und Inflation, womit langfristiges Aktienwachstum einherging. Eine breite Diversifizierung mit ihren langfristigen Vorteilen wurde hingegen vernachlässigt: Der S&P 500-Index erzielte angesichts seiner starken Ausrichtung auf die Technologiebranche in den vergangenen zehn Jahren bis September 2023 eine annualisierte Rendite von 11,9 Prozent. Der Technologiesektor des S&P 500-Index, der 30 Prozent des Index ausmacht, erzielte sogar eine annualisierte Rendite von 20,4 Prozent.

Im Gegensatz dazu verzeichnete der MSCI EAFE Value-Index (Europe, Australasia and Far East, EAFE) mit großen Gewichtungen in Marktbereichen, die zuletzt nicht sonderlich beliebt waren, wie Banken, Metall- und Bergbauunternehmen sowie große Ölgesellschaften, eine Rendite von lediglich 3 Prozent.

Es überrascht daher nicht, dass wir im genannten Zehn-Jahres-Zeitraum eine verstärkte Allokation von Kapital im wachstumsorientierten US-Markt beobachtet haben, während globale Anlageklassen, vor allem die Anlageklasse Large Cap Value, das Nachsehen hatten (Grafik 1).

Grafik 1: Anleger sind derzeit extrem stark in US-Aktien investiert

Quelle: Morningstar, Inc. Data as of 30 September 2023.

Angesichts der Euphorie rund um US-Aktien, insbesondere Technologieaktien, scheinen die Investoren aus dem Blick verloren zu haben, dass es in der Vergangenheit mehrere längere Zeiträume gab, in denen globale Value-Aktien im Fokus standen.

Zu Beginn einer dieser Zeiträume hatte der US-Dollar um 24 Prozent zugelegt, der S&P 500 hatte in den zehn Jahren zuvor eine annualisierte Outperformance gegenüber dem EAFE Value Index von 7,2 Prozent erzielt und der US-Aktienmarkt hatte sich stark auf hochfliegende Technologieaktien konzentriert. Damals lag die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen bei 5,25 Prozent und die weltweite Inflation bei 3,8 Prozent. Aus Bewertungssicht wurden US-Aktien auf Basis einer zyklisch angepassten Grundlage mit einem Aufschlag von 60 Prozent gegenüber globalen Aktien gehandelt – nachdem der US-Markt im Glauben, innovative Technologie sei zu etwas nahezu unschätzbar Wertvollem geworden, massiv in die Höhe geschossen war. Klingt bekannt, oder? Wir sprechen allerdings nicht von heute, sondern von Januar 2001. In den folgenden Wochen und Monaten platzte in den USA die Dotcom-Blase.

In den vergangenen zehn Jahren hat der US-Dollar um 32 Prozent zugelegt und der S&P 500 hat eine annualisierte Outperformance gegenüber EAFE Value von 8,9 Prozent erzielt. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen liegt (Stand: 30. September 2023) bei 4,6 Prozent, die globale Inflation beträgt 4 Prozent und der US-Markt handelt mit einem Aufschlag von 130 Prozent gegenüber dem globalen Markt. Darüber hinaus sind seit dem Ende des letzten „KI-Winters“ mittlerweile zwanzig Jahre vergangen. Derzeit setzen die Investoren große Hoffnungen auf Large Language Models, eine Form der künstlichen Intelligenz, die sich zu etwas nahezu unschätzbar Wertvollem entwickelt hat…

Wie es nach dem Platzen der Dotcom-Blase weiterging

Im Folgenden wollen wir uns darauf konzentrieren, was nach der Dotcom-Blase passierte, denn es ist für die Entwicklung der Anlegerrenditen in den nächsten zehn Jahren relevant.

Während des Marktzyklus der 2000er-Jahre – von März 2001 bis Dezember 2007 – erzielte der MSCI EAFE Value Index eine annualisierte Rendite von 10,9 Prozent. Dies war fast das Dreifache der Rendite des S&P 500 von 4,1 Prozent, dessen Technologiesektor in diesem Zeitraum eine Rendite von lediglich 0,35 Prozent erwirtschaftete.

Das Wechselspiel zwischen Währung und Rohstoffen

Bevor wir uns mit den Renditetreibern befassen, ist es wichtig, die Marktstruktur des S&P 500 und des MSCI EAFE Value Index zu vergleichen, da die beiden kaum unterschiedlicher sein könnten. Die wohl auffälligste Differenz besteht darin, dass das hohe Gewicht der Technologie im S&P 500 im EAFE Value-Universum durch zyklische und kurzfristige Sektoren wie Finanzen, Materialien, Industrie und Energie repräsentiert wird.

Während des Wirtschaftszyklus der 2000er-Jahre waren globale Material-, Energie- und Industrieunternehmen ähnlich gefragt wie die US-Technologieunternehmen der 2010er-Jahre. Die MSCI EAFE Metalle & Bergbau- und MSCI Energie-Indizes legten in den sechs Jahren bis 2007 kombiniert um durchschnittlich 26,3 Prozent pro Jahr zu.

Der US-Dollar dient als Benchmark für die Bepreisung der meisten Rohstoffe. Über lange Zeiträume hinweg besteht dabei eine enge Beziehung zwischen den Rohstoffpreisen und dem US-Dollar. Das bedeutet: Wenn der US-Dollar schwächer wird, steigt die Nachfrage nach Rohstoffen, da ausländische Käufer US-Dollar einsetzen, um mehr zu kaufen, als sie mit ihrer Lokalwährung kaufen könnten. Sie erwerben somit die Rohstoffe mit einem Rabatt, was aber zugleich angesichts der höheren Nachfrage die Rohstoffpreise steigen lässt. Der Industriesektor wiederum kann die Produktion und Förderung von Rohstoffen nicht ohne Ausrüstung wie Traktoren, Pumpen, Lastwagen oder Bagger erreichen, auch dafür steigen folglich die Preise, es kommt zu Inflation.

Hält sich die Inflation hartnäckiger als erwartet, könnten Bankenaktien profitieren

Wie wir in den vergangenen anderthalb Jahren gesehen haben, treten Zentralbanken auf den Plan, wenn die Inflation steigt oder hoch bleibt. Die Notenbanken erhöhen die Zinssätze, um die Preise unter Kontrolle zu halten. Obwohl die Marktteilnehmer im Konsens davon ausgehen, dass die Inflation durch die Notenbankmaßnahmen geordnet auf das Inflationsziel von 2 Prozent zurückgehen wird, besteht die Möglichkeit, dass die Inflationsphase noch nicht abgeschlossen ist.

Tatsächlich deuten die jüngsten Nachrichten darauf hin, dass wir uns möglicherweise erst am Anfang einer Lohn- und Preisspirale befinden. Tatsächlich geben Autohersteller und Fluggesellschaften die durch Tarifverhandlungen bewirkten Lohnerhöhungen an ihre Kunden weiter. Darüber hinaus stiegen unlängst erneut die Ölpreise nach den Produktionskürzungen von OPEC+ und den erneuten Konflikten im Nahen Osten sowie den Erwartungen an zukünftige Inflation, wie sie beispielsweise im US-5-Jahres-Bereich und an der University of Michigan für fünf bis zehn Jahre gemessen werden.

Sollte die erhöhte Inflation länger anhalten als erwartet, könnten Banken von höheren Zinssätzen profitieren, sofern die Wirtschaft nicht in eine langanhaltende Rezession abrutscht. Profitieren könnten insbesondere globale Banken, da dieser wenig beachtete Bereich des Marktes, der seit der Bankenkrise mit strengen Vorschriften und geringen Nettozinserträgen zu kämpfen hatte, nun deutlich risikoärmer und weniger gehebelt ist, konsolidiert wurde und in vielen Fällen attraktive Bewertungen aufweist – oft unter Buchwert.

Die Bedeutung langfristiger Diversifizierung im globalen Kontext

Obwohl die genannten Parallelen zwischen der Zeit vor der Jahrtausendwende und heute wichtig sind, sollten wir das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Bis zurück ins Jahr 1980 hat der MSCI EAFE Value-Index in fast 40 Prozent der Fälle die Wertentwicklung des S&P 500 Index über rollierende 5-Jahres-Perioden hinweg übertroffen. Der jüngste Zeitraum, in dem die USA gegenüber EAFE Value in Bezug auf die Wertentwicklung über fünf Jahre führend waren, ist der längste in den vergangenen vierzig Jahren. Es gab jedoch in den 1990er-Jahren eine ähnliche Phase der US-Dominanz.

Diese Performance-Wechsel an der Börse zeigen sich immer wieder. Festzuhalten ist, dass dieser Umstand langfristigen Investoren in die Hände spielt, weil in einem Aktienportfolio eine globale Allokation eine ausgezeichnete Diversifizierung gegenüber US-Engagements sein kann. Während die historischen Vorteile der Diversifizierung Investoren bekannt sind, bietet die Anlageklasse der globalen Value-Aktien nicht nur mehr Diversifizierung für Investoren im Vergleich zur globalen Growth-Anlageklasse. Zugleich bewegen sich die Diversifikationsvorteile von International Large Cap Value auf historisch hohem Niveau.

Grafik 2: Die Diversifikationsvorteile von International Large Cap Value befinden sich in Bezug auf die vergangenen 25 Jahre auf historisch hohem Niveau

Fazit: Von der Vergangenheit lernen – globale Value-Aktien im Aufwind

Es lassen sich einige Parallelen zwischen dem etwa achtjährigen Zeitraum, der Anfang der 2000er-Jahre begann und in dem globale Value-Aktien ihre US-Pendants deutlich übertrafen, und der aktuellen Situation ziehen. Ob man sich die Inflation, die Zinssätze, den Wert des US-Dollars, den Bewertungsunterschied oder einfach das erhöhte Konzentrationsrisiko in den US-Indizes ansieht – die Ähnlichkeiten sind frappierend.

Vielleicht noch wichtiger ist: In der Phase von Nullinflation und Nullzinsen hat eine breite Diversifikation die Erzielung einer dynamischen Performance behindert. Die überdurchschnittlichen Diversifikationsvorteile einer Allokation in globale Value-Aktien können vor diesem Hintergrund in den kommenden Jahren für Anleger sehr wertvoll sein.