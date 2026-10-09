Nach Jahren der Growth-Dominanz drehen die Märkte. Das veränderte Makro-Umfeld stärkt Substanzwerte. Welche 10 europäischen Value-Fonds über 3 Jahre vorn liegen.

Nachdem wir uns vergangene Woche den globalen Value-Fonds gewidmet haben, schauen wir uns nun eine andere Region an: Nach Jahren, in denen vor allem hoch bewertete US-Technologiekonzerne die internationalen Aktienmärkte dominierten, rücken europäische Value-Aktien zunehmend in den Fokus der Anleger.

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Während an der Wall Street weiterhin hohe Wachstumserwartungen in vielen Aktienkursen eingepreist sind, bietet Europa zahlreiche etablierte Unternehmen mit soliden Bilanzen, attraktiven Dividendenrenditen und vergleichsweise moderaten Bewertungen.

Gerade für wertorientierte Investoren eröffnet diese Konstellation interessante Perspektiven. Denn der Value-Ansatz setzt nicht auf kurzfristige Börsentrends oder spektakuläre Wachstumsversprechen, sondern auf Unternehmen, deren tatsächlicher wirtschaftlicher Wert über dem aktuellen Börsenkurs liegt. Drei wesentliche Argumente sprechen dafür, dass Europa für diesen Investmentstil besonders geeignet ist.

Europas struktureller Bewertungsvorteil

Europäische Aktien werden traditionell mit einem Bewertungsabschlag gegenüber US-Titeln gehandelt. Dieser lässt sich teilweise durch das geringere Gewinnwachstum, die unterschiedliche Branchenstruktur und die höhere Gewichtung zyklischer Unternehmen erklären. Allerdings erscheint der Abschlag bei einzelnen Unternehmen und Branchen übertrieben. Hier können Value-Manager gezielt nach unterbewerteten Qualitätsunternehmen suchen.

Besonders interessant sind dabei Gesellschaften, die über stabile Geschäftsmodelle, eine starke Marktposition und eine hohe Cashflow-Generierung verfügen, deren Börsenbewertung diese Stärken jedoch nur unzureichend widerspiegelt. Steigt das Vertrauen der Anleger, können neben den laufenden Erträgen auch Bewertungsanpassungen für zusätzliche Kursgewinne sorgen.

Eine Wirtschaftsstruktur, die Value begünstigt

Anders als der stark technologielastige US-Aktienmarkt ist Europa von klassischen Wirtschaftssektoren geprägt. Banken, Versicherungen, Industrieunternehmen, Energieversorger und etablierte Konsumgüterhersteller besitzen ein deutlich größeres Gewicht. Viele dieser Unternehmen zeichnen sich durch substanzielle Vermögenswerte, solide Erträge und eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik aus.

Hinzu kommen strukturelle Wachstumstreiber: Steigende Investitionen in die europäische Infrastruktur, höhere Verteidigungsausgaben, die Modernisierung der Energieversorgung und die Neuordnung internationaler Lieferketten können insbesondere traditionellen Industrie- und Infrastrukturunternehmen zugutekommen. Damit ergeben sich Chancen für Unternehmen, die an der Börse bislang eher als wenig wachstumsstarke Vertreter der „Old Economy“ wahrgenommen wurden.

Attraktive Dividenden und Chancen für aktive Fondsmanager

Ein weiterer Vorteil Europas liegt in der ausgeprägten Dividendenkultur. Viele etablierte Unternehmen beteiligen ihre Aktionäre regelmäßig am erwirtschafteten Gewinn. Gerade in einem Umfeld moderater wirtschaftlicher Wachstumsraten können solche Ausschüttungen einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtrendite leisten.

Value Traps vermeiden

Allerdings ist nicht jede niedrig bewertete Aktie automatisch ein attraktives Investment. Hinter vermeintlichen Schnäppchen können sich strukturelle Probleme, rückläufige Gewinne oder dauerhaft schwache Geschäftsmodelle verbergen. Hier liegt die besondere Herausforderung für aktive Value-Manager: Sie müssen zwischen tatsächlich unterbewerteten Unternehmen und sogenannten Value-Fallen unterscheiden.

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Europa bietet mit seiner vergleichsweise günstigen Bewertung, seiner breiten Basis substanzstarker Unternehmen und attraktiven Dividendenrenditen ein interessantes Umfeld für Value-Investoren. Insbesondere Anleger, die ihre Abhängigkeit von hoch bewerteten US-Wachstumsaktien reduzieren möchten, finden hier eine sinnvolle Ergänzung. Allerdings bleiben Konjunkturrisiken, strukturelle Wachstumsschwächen und mögliche Bewertungsfallen zu berücksichtigen.

Die besten europäischen Value-Fonds über drei Jahre

Die folgende Rangliste zeigt, welche europäischen Value-Aktienfonds in den vergangenen drei Jahren besonders erfolgreich abgeschnitten haben. Die Fondsauswahl erfolgte über Morningstar, die Sortierung nach der Performance über die Finanzsoftware FVBS.

Quelle der Fondsdaten: FWW-Fonds-Explorer, Stand: 9. Oktober 2026

Platz 10: Echiquier Value Europe