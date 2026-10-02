Nach Jahren der Growth-Dominanz drehen die Märkte. Das veränderte Makro-Umfeld stärkt Substanzwerte. Welche 10 globalen Value-Fonds über 3 Jahre vorn liegen.

Nach über einem Jahrzehnt, in dem extrem billiges Geld den Wachstumsstil (Growth) und insbesondere US-Mega-Cap-Technologieaktien zu immer neuen Rekordbewertungen getrieben hat, erleben die globalen Finanzmärkte eine fundamentale Zeitenwende.

Das makroökonomische und geopolitische Umfeld hat sich drastisch verschoben. Substanzstarke Unternehmen („Value“) rücken wieder in den Fokus von Investoren, die nach robuster Wertschöpfung, Stabilität und realistischen Bewertungen suchen.

Drei zentrale Treiber stützen das aktuelle Comeback und die Outperformance von Value-Strategien.

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Die Kraft von Zinsniveau und Inflationsdruck

Die Ära der Null- und Negativzinsen ist vorbei. Auch wenn Notenbanken temporäre Anpassungen vornehmen, zwingen strukturelle Inflationstreiber – wie die Dekarbonisierung, die Deglobalisierung durch geopolitische Handelskonflikte und anhaltende Haushaltsdefizite – die Zinsen auf einem historisch normalen, aber im Vergleich zur letzten Dekade deutlich höheren Niveau zu verharren.

Mathematisch entfaltet dies den klassischen Diskontierungseffekt: Da zukünftige, spekulative Gewinne von Growth-Unternehmen bei hohen Zinsen stark abdiskontiert werden, sinkt deren Barwert drastisch. Value-Unternehmen, die bereits im Hier und Jetzt starke Cashflows und verlässliche Dividenden generieren, erweisen sich in einem solchen Umfeld in aller Regel als deutlich wertstabiler.

Die fundamentale Bereinigung der KI-Euphorie

Während die letzte Zeit noch von einem teils blinden Hype rund um Künstliche Intelligenz geprägt waren, verlangen die Märkte zunehmend handfeste Erträge für die gigantischen Infrastrukturinvestitionen im Tech-Sektor. Diverse teure Wachstumsaktien geraten unter Rechtfertigungsdruck.

Geopolitische Resilienz und regionale Rotation

Die weltweite Marktkonzentration auf den US-Aktienmarkt birgt signifikante Klumpenrisiken, da die US-Leitindizes stark wachstums- und techlastig sind. Angesichts globaler Handelsspannungen, neuer Zollschranken und protektionistischer Politiken schichten Großanleger vermehrt in traditionell wertorientierte Regionen wie Europa, Japan und das Vereinigte Königreich um. Branchen wie die „Old Economy“ und systemrelevante Dienstleister punkten durch lokale Verwurzelung, starke Preissetzungsmacht bei steigenden Erzeugerkosten und greifbare Substanzwerte.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Value ist keineswegs tot, sondern agiert als notwendiger Stabilitätsanker und renditestarker Performance-Treiber in einem reiferen, zinsbehafteten Marktzyklus.

Die besten globalen Value-Fonds über drei Jahre

Die folgende Rangliste der globalen Value-Fonds spiegelt genau diejenigen Strategien wider, die diesen Übergang in den vergangenen drei Jahren am geschicktesten gemeistert haben. Die Fondsauswahl (Aktienfonds global Value) erfolgte über Morningstar, die Sortierung nach der Performance über die Finanzsoftware FVBS.

Quelle der Fondsdaten: FWW-Fonds-Explorer, Stand: 2. Oktober 2026

Platz 10: Hard Value Fund - R

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 19.01.2023

19.01.2023 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: IP Concept (Luxemburg)

IP Concept (Luxemburg) ISIN: DE000A3D1ZP1

DE000A3D1ZP1 Maximal Drawdown seit Auflage: 11,13%

11,13% Performance YTD: 9,79%

9,79% Performance 1 Jahr: 10,02%

10,02% Performance 3 Jahre: 64,14%

Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- TER: 1,79%

1,79% Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 57

Platz 9: JPM Global Value A

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 03.06.2021

03.06.2021 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: J.P. Morgan Asset Management (Europe)

J.P. Morgan Asset Management (Europe) ISIN: LU2334866634

LU2334866634 Maximal Drawdown seit Auflage: 20,89%

20,89% Performance YTD: 20,40%

20,40% Performance 1 Jahr: 28,25%

28,25% Performance 3 Jahre: 64,67%

Performance 5 Jahre: 91,40%

91,40% Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,01

1,01 TER: 1,80%

1,80% Volatilität 5 Jahre: 12,03%

12,03% Volumen in Mio. EUR: 245

Platz 8: Sparinvest - Ethical Global Value

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 30.05.2008

30.05.2008 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Sparinvest

Sparinvest ISIN: LU0362355355

LU0362355355 Maximal Drawdown seit Auflage: 45,05%

45,05% Performance YTD: 21,93%

21,93% Performance 1 Jahr: 29,68%

29,68% Performance 3 Jahre: 65,89%

Performance 5 Jahre: 72,74%

72,74% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,67

0,67 TER: 1,90%

1,90% Volatilität 5 Jahre: 14,03%

14,03% Volumen in Mio. EUR: 1.398

Platz 7: Kepler Value Aktienfonds (T)

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 21.08.2008

21.08.2008 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft

Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft ISIN: AT0000A0AH06

AT0000A0AH06 Maximal Drawdown seit Auflage: 39,84%

39,84% Performance YTD: 22,97%

22,97% Performance 1 Jahr: 31,30%

31,30% Performance 3 Jahre: 68,07%

Performance 5 Jahre: 71,14%

71,14% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,76

0,76 TER: 1,60%

1,60% Volatilität 5 Jahre: 11,79%

11,79% Volumen in Mio. EUR: 208

Platz 6: iShares Inclusion and Diversity ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 07.09.2018

07.09.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Blackrock Asset Management Ireland ISIN: IE00BD0B9B76

IE00BD0B9B76 Maximal Drawdown seit Auflage: 34,22%

34,22% Performance YTD: 25,76%

25,76% Performance 1 Jahr: 31,25%

31,25% Performance 3 Jahre: 69,36%

Performance 5 Jahre: 80,57%

80,57% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,75

0,75 TER: 0,25%

0,25% Volatilität 5 Jahre: 13,61%

13,61% Volumen in Mio. EUR: 72

Platz 5: T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 28.11.2012

28.11.2012 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: T. Rowe Price (Luxembourg) Management

T. Rowe Price (Luxembourg) Management ISIN: LU0859254822

LU0859254822 Maximal Drawdown seit Auflage: 36,49%

36,49% Performance YTD: 22,32%

22,32% Performance 1 Jahr: 30,86%

30,86% Performance 3 Jahre: 70,64%

Performance 5 Jahre: 84,00%

84,00% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,85

0,85 TER: 1,71%

1,71% Volatilität 5 Jahre: 12,49%

12,49% Volumen in Mio. EUR: 1.259

Platz 4: Invesco Rafi All-World Fundamental Value ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 03.12.2007

03.12.2007 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management

Invesco Investment Management ISIN: IE00B23LNQ02

IE00B23LNQ02 Maximal Drawdown seit Auflage: 37,88%

37,88% Performance YTD: 21,37%

21,37% Performance 1 Jahr: 28,07%

28,07% Performance 3 Jahre: 70,88%

Performance 5 Jahre: 90,29%

90,29% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,99

0,99 TER: 0,39%

0,39% Volatilität 5 Jahre: 11,76%

11,76% Volumen in Mio. EUR: 272

Platz 3: Maj Invest Funds - M. I. Global Value Equities A

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 28.11.2014

28.11.2014 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg

Universal-Investment-Luxembourg ISIN: LU0976026038

LU0976026038 Maximal Drawdown seit Auflage: 38,62%

38,62% Performance YTD: 16,95%

16,95% Performance 1 Jahr: 25,25%

25,25% Performance 3 Jahre: 73,67%

Performance 5 Jahre: 69,88%

69,88% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,56

0,56 TER: 2,50%

2,50% Volatilität 5 Jahre: 14,89%

14,89% Volumen in Mio. EUR: 664

Platz 2: TT Contrarian Global P

Sektor: Aktienfonds Large Cap Welt

Aktienfonds Large Cap Welt Auflegung: 01.12.2021

01.12.2021 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: IP Concept (Luxemburg)

IP Concept (Luxemburg) ISIN: DE000A3CRQ67

DE000A3CRQ67 Maximal Drawdown seit Auflage: 14,46%

14,46% Performance YTD: 21,61%

21,61% Performance 1 Jahr: 34,46%

34,46% Performance 3 Jahre: 85,62%

Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- TER: 1,43%

1,43% Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 375

Platz 1: Xtrackers MSCI World Value ETF